La mitad del consejo desea el fichaje de Antonio Hidalgo

Al CD Tenerife se le han caído las dos primeras opciones que exploró para el banquillo de la próxima temporada (Vicente Moreno y Paco López), pero no el tercero de los nombres que estaban en aquella primera lista: Antonio Hidalgo, actual entrenador de la SD Huesca y opción preferida del presidente del consejo de administración, Paulino Rivero, como así publicó EL DÍA en su edición del pasado 17 de marzo.

En las últimas semanas se han intensificado las voces que desde la directiva demandan a la comisión deportiva que explore la contratación del preparador catalán, una posibilidad que les seduce por el pasado blanquiazul del exfutbolista de Granollers, su conocimiento del entorno, su capacidad para lidiar en plazas difíciles y su experiencia en la categoría, que ha acreditado durante esta misma campaña a las órdenes del club de El Alcoraz. Por si fuera poco, ya sabe lo que es ascender a Primera con el Tenerife: lo hizo en 2001, cuando Rafa Benítez estaba al mando de las operaciones.

A día de hoy, la mitad del consejo de administración blanquiazul (Paulino Rivero, Samuel Gómez Abril y Conrado González Bacallado) son muy proclives a la opción Hidalgo. Al menos, a sondear sus intenciones y si estaría dispuesto a venir. Idéntico pálpito tiene el sindicado de accionistas, que en una reunión informal acaecida semanas atrás también verbalizaba su predilección por este nombre desde la expectativa de que pueda reproducir un papel notable como el de otros exblanquiazules como José Luis Martí o Luis Miguel Ramis. Paradójicamente, son los dos únicos técnicos que han logrado clasificar al Tenerife para la final por el ascenso desde que se instauró el actual formato de competición (con playoff).

El nombre de Hidalgo emerge en una larga lista que se ha ido reduciendo con el paso de las semanas. Ya no son una opción real ni Vicente Moreno ni Paco López, que han declinado la proposición blanquiazul. Ambos llegaron a reunirse con el máximo accionista de la sociedad, que en todo caso tendrá la última palabra. El primero de ellos sí llegó a evidenciar su predilección por aquellos modelos donde la interlocución sea con la dirección deportiva, no tanto con la propiedad.

Otras posibilidades se han ido cayendo. Sergio González, por inasequible; Rubén Albes o Rubén de la Barrera, por no ser del agrado de Garrido; mientras Pepe Mel sigue en la recámara aunque sin concitar unanimidad en la parcela deportiva. El problema sustancial con Hidalgo es que habría que negociar no solo con él, también con el Huesca; y ello implicaría un desembolso económico, una demora considerable y una cierta incertidumbre, por cuanto si finalmente la operación no llega a buen puerto habría que buscar un recambio sin apenas tiempo. La intención del Tenerife es anunciar el adiós de Asier Garitano –con el correspondiente agradecimiento por los servicios prestados– en las 48 horas siguientes a la conclusión de la Liga Hypermotion, es decir, entre el 3 y el 4 de junio. Ahora bien, no lo harán si antes no tienen ciertas garantías de que el fichaje de su sucesor está encarrilado. Por lo pronto, el presidente del consejo de administración, Paulino Rivero, ha hecho un llamamiento público a la calma, ha manifestado que tomarán «la mejor decisión posible pensando en los intereses del club» y ha puntualizado que la decisión no será unipersonal, sino colegiada.

El proceso es el siguiente: la comisión deportiva (José Miguel Garrido, Juan Guerrero y Mauro Pérez) habrán de elevar una propuesta al consejo de administración, que será el que dé luz verde a la contratación planteada. Ahora bien, a nadie se le escapa que será el máximo accionista quien realmente haga la propuesta. En cuanto a la opción Hidalgo, no ha seguido este cauce sino el opuesto. Es una proposición que emana de la directiva, con varios defensores de este nombre que agrada por muy diversos motivos; y que responde al perfil deseado, con experiencias de éxito recientes frente al currículum de Asier Garitano, que llegó a la Isla muchos años después de haber logrado su único ascenso a Primera en 2016 con el Leganés. Desde entonces, había sido destituido por Real Sociedad, Alavés y por el propio club pepinero.

