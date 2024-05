«Las decisiones que se tomen serán por el bien del Tenerife»

El presidente del CD Tenerife, Paulino Rivero, quiso enviar ayer un mensaje claro y rotundo a los abonados y simpatizantes del representativo, a los que garantizó que tomarán «la mejor decisión posible» respecto al futuro del banquillo. De paso, instó a los periodistas a no poner en su boca que no descarta a Asier Garitano, cuya renovación se esfuma definitivamente tras los últimos resultados y la reunión en Madrid que ayer avanzó EL DÍA. Rivero, además, negó que haya un acuerdo con ningún técnico, como así han publicado algunos medios de comunicación. «Decir eso es tirar barro a la pared», significó.

«Nos estamos acercando al final, pero no llegamos. Toca seguir esperando y trabajando. Quedan dos partidos y hay que intentar conseguir la mejor clasificación posible, porque cada puesto es mucho dinero que nos jugamos. En todo lo demás ya trabaja la dirección deportiva. Son momentos de discreción, porque muchas veces ve uno cosas que a lo mejor se juega al despiste. Honestamente, no hay nada», apuntó el dirigente blanquiazul, quien quiso dejar claro que no hay ningún fichaje cerrado para el puesto que ahora ocupa Asier Garitano.

«Se está trabajando, no podemos estar parados... y ya veremos cuando se consoliden las cosas. En mí no encontrarán a alguien que informe de algo no consolidado. Es momento de abordar conversaciones y gestiones, pero con discreción. Entre otras cosas porque no estamos solos en el mercado. Y cualquier imprudencia puede echar por tierra muchas opciones», fue otro de los mensajes del presidente del consejo.

A renglón seguido, reclamó a la prensa que no equivoque el mensaje, como si quieran clarificar que el actual técnico no tiene opciones reales de seguir. «No me resuman el asunto en que Garitano sigue teniendo opciones. No, no hay nada. No hay absolutamente nada. Cualquier cosa que se esté diciendo ahora en este momento es especular. El Tenerife es una entidad seria y hay que manejar bien los tiempos. Es el momento del trabajo. Lo que sí doy es la tranquilidad a los seguidores, a los abonados, a la gente a la que nos debemos... de que las decisiones que se tomen, cuando haya que tomarlas, serán pensando en lo mejor para el Tenerife», apuntó también.

«Dentro de nuestras capacidades económicas intentaremos tener mejor equipo que el de esta temporada. Queremos ofrecerle a la afición los resultados que espera», añadió Rivero, quien admitió cierto desagrado con los dos últimos partidos que ha firmado el representativo (contra Cartagena y Amorebieta). «El final de temporada sí se está haciendo muy duro porque lo hemos tenido en la mano. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, aunque en el contexto de la categoría todos los equipos han pasado por momentos malos, incluidos el Espanyol o el Zaragoza, todavía sin asegurarse la permanencia en Segunda División», adujo. En este sentido, recordó que el equipo habría mantenido sus posibilidades matemáticas si hubiese obtenido mejores resultados en sus dos últimas comparecencias. «Pero fuimos a Cartagena y perdimos», lamentó.

Con vistas al futuro más inmediato, abogó por «dar la cara» en la penúltima y última jornadas. «Sería deseable que cerrásemos esta temporada con un par de triunfos que supongan una alegría para la afición», enunció. Y para finalizar, desmintió que pueda haber tensiones en la elección del timonel para el próximo curso.

«No hay desavenencias, ni discrepancias. Tampoco en este club se adoptan decisiones de forma unilateral. Lo que sí está muy delimitado es que hay una parcela deportiva, y desde ahí se elevará una propuesta (sobre el nuevo entrenador) al consejo de administración», señaló.

Antes, Rivero también había aclarado que no habrá «ningún anuncio ni de nuevos futbolistas ni de nuevo técnico» antes del 2 de junio «por una cuestión de respeto a los profesionales que tienen contrato en vigor». Así pues, cualquier comunicación pública por parte del Tenerife queda aplazada al día después del compromiso contra el Valladolid, que servirá para completar la temporada en casa y despedir a varios futbolistas que no seguirán la próxima campaña en el representativo.

