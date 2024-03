Profesionales fugaces

De María Jiménez a la Premier

El delantero del barrio santacrucero de María Jiménez, Ayoze Pérez, ya había destacado en Segunda B con el Tenerife. El ascenso a la categoría de plata del fútbol español, bajo las órdenes de Álvaro Cervera, fue el elemento diferenciador que permitiría al punta sacar a relucir todas sus virtudes. El atacante se consolidó como uno de los mejores jugadores de la ahora Liga Hypermotion tras anotar 16 goles en 34 encuentros, con actuaciones memorables como un doblete en el derbi contra la UD Las Palmas en el Heliodoro en la jornada 17. Tras su exitoso paso por la Segunda División, Ayoze continuó su carrera en la Premier League, con un brillante trayecto con el Newcastle, que lo catapultó al Leicester. En el mercado de invierno del curso 22/23 regresó a España para unirse al Real Betis y competir en Primera División. El mejor canterano de la última década tinerfeña tiene ahora 30 años.

Zaguero de élite

El central aronero Bruno, solo disputó una temporada con el Tenerife en Segunda División. Durante ese periodo, participó en 38 encuentros de liga. Su nivel llamó la atención del Betis, un equipo de la misma categoría, que se encontraba inmerso en un proyecto con el objetivo de ascender. Ya con Bruno en sus filas, el conjunto verdiblanco logró certificar su vuelta a Primera División. El zaguero disfrutó de siete temporadas en la élite del fútbol español, representando al Betis, Getafe, Levante y Valladolid. Ahora se encuentra sin equipo.

Otra herencia de Cervera

Álvaro Cervera también fue el técnico que impulsó la carrera del santacrucero Jorge Saénz. El defensa debutó en la campaña 14/15 y marcó el tanto de la final del infructífero playoff contra el Getafe. Tras cinco temporadas en el primer equipo, el Valencia firmó su incorporación, pero su paso por el conjunto ché no fue provechoso, ya que no logró debutar. Sin embargo, tuvo la oportunidad de estrenarse en Primera División con el Celta, aunque no logró mantenerse en la institución. El zaguero reencontró la continuidad en el Leganés, actual líder de Segunda División, donde es titular. Ha tenido opción de volver a la Isla.

De Tenerife a Madrid

Tras tres temporadas en el Tenerife, Cristo González fue traspasado al Real Madrid Castilla, donde tuvo la oportunidad de debutar en Copa del Rey con el primer equipo, marcando un gol ante el UD Melilla. Posteriormente, pasó por equipos como Huesca, Mirandés, Valladolid y Sporting, todos de Segunda División. En la actualidad, se encuentra en el Arouca de Portugal, compartiendo equipo con el grancanario Rafa Mujica. Su debut en el Tenerife fue bajo la dirección de Álvaro Cervera.

Una ilusión repentina

Nadie se esperaba que otro delantero de la casa fuese protagonista en la etapa de Ayoze. Nano Mesa debutó en la temporada 13/14, participó en 10 partidos y dejó una impresión positiva en el club. Fue cedido al Hospitalet, y al regresar al Tenerife, ya bajo la dirección de Martí, se ganó un puesto como titular y se convirtió en una pieza clave durante la campaña 15/16. El Eibar, entonces en Primera, fichó al ariete por 3,2 millones, pero no logró afianzarse en el equipo. Se unió al Levante, también de la máxima categoría, aunque tampoco encontró su lugar. Después de dejar la entidad granota estuvo en las filas de diferentes clubes de Segunda División. Uno de estos movimientos incluyó un retorno poco exitoso al Tenerife en la temporada 18/19. El atacante tuvo una efímera aparición en la Kings League de Gerard Piqué.