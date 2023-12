En los dos últimos partidos, el de Liga en el Pepico Amat (0-3) y el de Copa del Rey en Riazor (2-3), el Tenerife marcó el mismo número de goles que en los nueve anteriores, incluyendo igualmente las dos competiciones. Seis en un lado y otra media docena en el otro.

De repente, en la visita al Eldense, el equipo deAsier Garitano recuperó la pegada que se le había resistido durante el tramo de mayor sequía de esta temporada, a partir de la duodécima fecha liguera –tres tantos a favor en ocho encuentros entre Liga y Copa–. Aparte de eso, si se suman el 0-3 en Elda y el 2-3 al Deportivo, sobresale la particularidad de que todos esos goles, los seis, fueron anotados por jugadores distintos:Ángel Rodríguez, Roberto López, Teto, Nacho, Álvaro Romero y Sergio González. Esta variedad en el repertorio demuestra que el acierto en la portería contraria no es solo cosa de cinco, los que habían marcado hasta el inicio de la mala racha: Roberto López, Enric Gallego, Waldo, Luismi y Ángel.

Diez en la estadística. Poniendo el límite en la undécima jornada, la del empate en Anduva (1-1), la lista de goleadores del Tenerife estaba compuesta por Roberto López (4), Enric Gallego (4), Ángel (3), Waldo (1) y Luismi Cruz (1). Dos partidos más tarde se unió Jérémy Mellot –Elche–. A continuación, Ángel amplió su cuenta en la Copa –Compostela–y en la Liga –Cartagena–. Y de un día para otro, el gol se abrió camino en el Tenerife con cuatro anotadores de nuevo cuño en la 23/24. Aparte de Ángel y Roberto, en el Pepico Amat coló el balón en la portería Teto para estrenarse en el presente curso. Y en la eliminatoria copera contra el Deportivo, se animaron Nacho, Álvaro Romero y Sergio González. Ya son diez los blanquiazules que han marcado.

Valores añadidos. El de Mellot en el Martínez Valero fue el tercer gol del lateral francés con el Tenerife, desde que se unió al club en el verano de 2021. Jérémy avanza al ritmo de uno por temporada. Teto hizo tres en su Liga de debut, la 22/23. El último, el 7 de diciembre de 2022 al Alavés en el Heliodoro. Por su parte, Nacho firmó dos en esa misma campaña, al Sporting y a Las Palmas, también en el Rodríguez López. Sergio llevaba un par, al Sabadell en Liga (20/21) y al Eibar en Copa (21/22). Y Romero hizo en La Coruña el primero con el Tenerife. No anotaba desde marzo de 2023, con el Algeciras en Primera RFEFante el Racing de Ferrol. Poco después cayó lesionado y estuvo sin poder competir hasta el 18 de noviembre. Volvió en la visita a Lezama.

Ángel, Roberto y Gallego. La clasificación de artilleros en Liga está comandada por Ángel Rodríguez y Roberto López. Los dos suman cinco aciertos –el lagunero tiene uno más, el de Copa en Compostela–. El récord de Ángel con el Tenerife en una temporada está en los ocho tantos que celebró en el ejercicio 2006/07, siete en Liga y uno en Copa.En el cómputo global de su carrera, no le iban tan bien las cosas a estas alturas del calendario, en el apartado anotador, desde la 19/20, un curso que cerró con 14 goles vistiendo el uniforme del Getafe.

Roberto López va camino de mejorar sus registros de la temporada 22/23. Sin ser un especialista ni un futbolista de área, completó su año de cesión en el Mirandés con ocho dianas –una de ellas en Copa–. En la decimoctava jornada de la 22/23 no había pasado de los tres tantos, así que casi dobla los dígitos del citado ejercicio.

Además, Roberto ya dejó atrás los cuatro goles que logró en su año de debut en Segunda (21/22) con el filial de la Real Sociedad.

La última vez que un futbolista del representativo rebasó la cota de los cinco goles en la decimoctava fecha –los que comparten ahora Ángel y Roberto– fue Samuele Longo en la Liga 17/18 (9).

El otro anotador destacado del Tenerife 23/24 es Enric Gallego. El ariete barcelonés está en sus números. Aportó la misma cantidad de goles al final de la primera vuelta de sus dos anteriores temporadas:cuatro. En la 21/22 acabó con 12 –agregando dos del playoff– y en la 22/23 se quedó en 11.

Esperando por... Se supone que más pronto que tarde, acabarán apareciendo en la lista de anotadores del Tenerife algunos jugadores que tienen todavía su contador a cero y que están habituados a marcar. Los ejemplos más claros son los de Elady –11 en la 21/22 y 4 en la 22/23– y Mo Dauda –4 en la 22/23–. Pero también tiene una cuenta pendiente Alexandre Corredera. No anota desde el 2 de octubre de 2021, en un 1-2 al Huesca. «Con todo el trabajo que hago en el medio del campo, creo que puedo ser más determinante en el área rival. Me gustaría aportar algo más arriba siempre que tenga la posibilidad y el equipo lo necesite. En eso trabajamos. Siempre he metido goles y he repartido asistencias. Tengo cosas buenas en mi juego que están al servicio del colectivo, pero nunca está de más intentar sacar otras», comentó Alexandre al respecto.

Cada ocho remates. El Tenerife no está entre los más destacados de LaLiga Hypermotion en el plano anotador. Con sus 18 tantos en el mismo número de jornadas diputadas, solo supera a siete rivales:Oviedo (17), Zaragoza (17), Andorra (16), Alcorcón (16), Amorebieta (15), Cartagena (15)y Huesca (11). Es el decimoséptimo en el total de remates (148) y el decimoquinto si se suman únicamente los tiros entre los palos (65). De estos datos publicados por LaLiga se extrae la lectura de que los blanquiazules necesitan rematar ocho veces para marcar.

De penalti. El equipo de Garitano marcó cuatro de sus 18 goles en Liga de penalti –Enric Gallego al Albacete y el Burgos, y Ángel al Racing de Santander y al Eldense–. Espanyol, Elche, Leganés y Racing están a la misma altura en cuanto a los tantos anotados desde los once metros. El líder en esta parte de la estadística es el Burgos, con cinco dianas a favor.

Otras temporadas. El Tenerife de Asier Garitano supera al que entrenó Luis Miguel Ramis la campaña pasada en goles marcados. La diferencia es de un tanto, 18 en la 23/24 y 17 en la 22/23. Pero sale perdiendo con el de la Liga anterior, también dirigido por el actual técnico del Espanyol. En la 21/22, la de la promoción de ascenso, los blanquiazules habían marcado 22 goles en este punto del calendario. Un año antes, la cifra era muy baja, apenas 13.