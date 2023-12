El CD Tenerife volvió a celebrar un triunfo 55 días después y en el semblante de Asier Garitano había ayer altas dosis de alivio y felicidad por el botín obtenido en Elda, «en un campo siempre complicado», adujo el entrenador. Aún sin fijar la mirada en el próximo partido, anoche el profesional vasco centraba su discurso en celebrar este «importante»resultado y hacer acopio de conclusiones positivas. Apreguntas de los periodistas presentes en el Pepico Amat, subrayó el importante papel que desempeñaron hombres como Nikola Sipcic, el capitán Aitor Sanz o el goleador inesperado, Teto, con quien todo el vestuario se volcó tras varias semanas «difíciles» para el canterano.

«Hemos cortado una mala dinámica. Todo nos ha ido a favor durante el partido, hemos defendido bien todas sus situaciones de estrategia y hemos hecho lo más difícil, que fue ponernos por delante antes del descanso», relató. Garitano indicó que lograron «máxima efectividad»después de varios partidos en los que hicieron méritos que no se vieron correspondidos con goles. «Llevábamos jornadas haciendo trabajo para mucho más», sentenció.

Asier puso el acento en el gran mérito del Tenerife, que supo administrar y hacer crecer su ventaja en un campo complicado, donde solo habían ganado dos equipos. «Este estadio es difícil y el rival, muy ordenado. En fútbol muchas veces cuenta la eficacia y nos hemos puesto 0-1 estando bien plantados sobre el campo. En la segunda teníamos que insistir y ha llegado el golazo de Roberto que nos ha dado mucha tranquilidad y seguridad. Nos hacía falta una victoria de estas, ahora a ver si seguimos», sugirió en voz alta.

Además, se refirió a la lección aprendida por los suyos en el partido de Elche, cuando también se pusieron por delante y acabaron cediendo. «En esta categoría el que se pone por delante tiene mucho ganado. No hemos estado excesivamente bien, en este campo no es fácil tener fluidez, pero nos pusimos por delante cuando en los últimos encuentros había sido lo contrario. Eso cambia totalmente», dijo. Y recordó que, tal y como había manifestado la semana previa tras el empate contra el Cartagena, el tanto in extremis de Ángel en aquel partido les había dado alas para afrontar con mayores energías el partido de ayer, «que era muy importante», resaltó.

A título individual, ensalzó el partido muy serio que firmó Nikola Sipcic en el eje de la retaguardia. «Era un hombre importante para nosotros porque domina las situaciones de área y lo necesitábamos contra en las jugadas a balón parado», dijo Asier, satisfecho por haber recuperado ayer otra feliz costumbre perdida durante la crisis: las porterías a cero.

Luego, habló de Teto. «Todos los compañeros lo han celebrado con él porque no lo estaba pasando bien y esto es muy bueno para todos, para todo el grupo. Más que por el 0-3, creo que todos nos hemos alegrado por quién ha marcado, por que haya sido Teto», explicitó.

Para acabar, habló del excelente nivel ofrecido por el capitán, Aitor Sanz, y por todos los valores que emite con su comportamiento y su actitud sobre el terreno de juego. «Yo solo llevo tres meses aquí y él muchas temporadas aquí, así que seguro que ustedes [los periodistas] lo conocéis mejor que yo. Domina el oficio, la categoría, transmite mucha tranquilidad a sus compañeros, hace mejor al que juega a su lado. Es bueno que después de varios meses esté participando porque nos da oficio y claridad con el balón. Para nosotros, es fundamental», cerró.