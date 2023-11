«Nuestro objetivo no se ha desviado ni un milímetro»

Defensa sólida, tajante y sin fisuras del trabajo de Asier Garitano. Paulino Rivero, presidente del CD Tenerife, manifestó ayer sobre el entrenador vasco que «es una apuesta no solo para seis meses, sino para un proyecto a medio plazo que propone situar a la entidad en Primera División». En esta misma dirección, el dirigente blanquiazul reseñó que el actual técnico «es el mismo que puso al equipo líder en la jornada diez» y logró extraer del equipo «muy buen juego y muy buenas sensaciones».

«Hay que estar a las maduras y a las verdes. Esto es una competición larga, de altibajos, y nos ha tocado un momento complicado que se ha extendido más de lo que nos gustaría», verbalizó el máximo exponente del consejo de administración. «Pero no hay que sacar esta situación de lo que es normal en un torneo de tantos partidos como es la Segunda División», fue otro de sus mensajes.

Rivero aseguró que el propósito del proyecto sigue siendo el mismo que se propusieron al inicio y certificó que la plantilla fue concebida para competir por un lugar entre los seis mejores. «Aquí cada uno hace su trabajo y todos tenemos el mismo objetivo, que no se ha desviado ni un milímetro del que nos marcamos al comienzo de la temporada: estar en el cuadro de honor de esta competición. Y para eso trabajamos. Tuvimos diez partidos brillantes y nos pusimos líderes. Éramos un equipo sólido, solidario en el esfuerzo y sacrificado, además con buen juego. Era un proyecto que llamaba la atención poderosamente dentro y fuera; y no se nos puede haber olvidado jugar al fútbol», sugirió en voz alta.

«No descartamos más medidas para sumar el apoyo de nuevos abonados en la segunda vuelta»

Para el presidente, el bache del Tenerife –ha sumado tres puntos de los últimos 21 posibles– obedece en gran medida al colapso de la enfermería, con lesiones importantes que han privado a Garitano de contar con efectivos importantes, tales como Luismi Cruz, Waldo Rubio o Roberto López, éste último ya recuperado. «La situación tiene mucho que ver con los lesionados que hemos tenía. Esperamos recuperarlos, y recuperar también el tono que tuvimos en el tramo inicial de la temporada», desea Paulino.

En cuanto a Asier, su mensaje no admite dudas: «Es el entrenador de las primeras 10 jornadas, cuando éramos líderes de la Segunda División. Su cuadro técnico es el mismo, los jugadores son los mismos... y por lo tanto seguimos teniendo confianza plena, como así ha sido desde el primer momento. El fichaje de Asier y las renovaciones no están pensados solo para seis meses, sino para un proyecto de medio plazo. Así que toca estar más unidos que nunca», despachó.

También aseveró que el pasado fin de semana el resultado obtenido ante el colista fue un varapalo muy duro, como así detectó al visitar al grupo en la caseta: «Bajo al vestuario siempre, tengo esa costumbre, pero sobre todo en las malas. Los jugadores estaban destrozados, completamente abatidos, porque en el pensamiento está la afición, la gente entregada y la masa social, que la hemos tenido desde el primer momento al lado nuestro. De ahí la pena, la tristeza y el dolor pensando en ellos», remarcó.

Los fichajes de invierno

Durante su intervención pública de ayer, Rivero confirmó que el consejo de administración «hará un esfuerzo» para solidificar algunas demarcaciones con refuerzos de nivel, de ahí las negociaciones por Kike Salas y Juan Cruz, como así informó ayer EL DÍA. En este sentido, manifestó que la ampliación de capital prevista para diciembre «está orientada a este objetivo y también a la próxima temporada».

El dirigente blanquiazul se congratuló del trabajo realizado en los despachos hasta conseguir que la afluencia de espectadores al Heliodoro Rodríguez López no haya bajado «ni una sola vez» de los 15.000 espectadores, «cuando la realidad anterior» es que costaba incluso llegar a las cinco cifras. Además, significó que se esforzarán «a tope» desde la parcela administrativa para que estos guarismos se incrementen en la segunda vuelta. De hecho, el club trabaja en abonos para la última mitad de la competición, «pero siempre desde el respeto a los fieles que se sumaron al proyecto durante el pasado verano».

«Hasta hace poco éramos un equipo sólido y sacrificado; no se nos puede haber olvidado jugar»

Rivero aprovechó para ensalzar públicamente a Ángel Rodríguez, fichaje estrella del proyecto, y aseveró que «sus goles alegran a toda la Isla después del paso importante que dio» en el periodo estival, cuando decidió regresar a casa. Con vistas al futuro, el club no desdeña la opción seguir apostando «por las repatriaciones». Para el presidente, «ser canario y conocer la tierra siempre es un plus, pero no es el único factor de los que se tienen en cuenta para acometer una incorporación».

Sobre la renovación de Juan Soriano, se limitó a responder que trabajan «desde el deseo de que amplíe su contrato pero con absoluto respeto a sus legítimas aspiraciones e intenciones», apuntó. También remarcó el proyecto para ampliar el número de convenios con clubes de cantera, que valdrá en el futuro para evitar la fuga de talentos producida en tiempos pretéritos, y que llevó a futbolistas de la talla de Kirian, Pedri o Moleiro a jugar en el eterno rival. «Yo aspiro a que también haya grancanarios que triunfen con nosotros», explicitó.

Para acabar, apostó por la mesura, «sobre todo en los tiempos difíciles», y se mostró convencido de que la mala racha se acabará pronto. Ya figura en su agenda el desplazamiento del sábado a Elda, primera oportunidad para interrumpir una sequía de alegrías que se ha alargado mucho más de lo previsto y deseado.