Álvaro Romero recorta los plazos para debutar con el CD Tenerife

La confianza que tiene el CD Tenerife en Álvaro Romero es muy alta y las ganas que tiene el futbolista en jugar, enormes. El atacante andaluz firmó con el equipo blanquiazul y desde entonces realiza trabajo de recuperación para ayudar al equipo y superar la lesión que sufrió en la rodilla el curso pasado con el Algeciras. La secretaría técnica lo inscribió en LaLiga en el último día de mercado, y lo que parecía que iba a ser un fichaje para el tramo final de la temporada se puede convertir en un refuerzo del que disponga Asier Garitano desde el mes de noviembre o principios de diciembre.

«No hay una fecha exacta para que vuelva a jugar, pero los médicos le dicen que está muy bien, que está acortando los plazos y él está trabajando duro para devolver toda la confianza, porque el CD Tenerife se ha comportado como un club señor con él», declaró su agente en la SER.

También ayer Mauro Pérez, director deportivo tinerfeñista, habló de Romero, se mostró contento por la evolución de la recuperación de su lesión, pero mandó un mensaje de calma en lo referido a su estreno en un partido oficial con la camiseta del representativo. «Álvaro es un futbolista ligero, pequeño, menudo. La recuperación ha sido tan rápido que me asusta un poco, lo he hablado con Juan Guerrero. Hay un porcentaje muy alto y elevado de rotura de la plastia en este tipo de lesiones y eso es lo que no queremos. Pudimos inscribirlo, estará a disposición del entrenador, pero vamos con calma». La rápida recuperación también se explica desde la mentalidad que tiene el sevillano, que se ha hecho fuerte ante la adversidad y la ambición que tiene. Jugar en el CD Tenerife para él es un reto, así lo manifestó en su presentación como tinerfeñista, y lo asume con gran entusiasmo.

«Él tiene una gran ilusión pero hay que frenarlo un poco. Hay que tener calma en este tema, pero es verdad que puede jugar antes del mes de enero», apuntó Mauro.

Desde el club explican que apenas queda margen salarial para sumar futbolistas en el mercado invernal, sin que haya una importante venta previa. «Siempre queremos más jugadores, pero el límite salarial de LaLiga nos ha dejado así. Estamos contentos», declaró ayer el consejero deportivo Juan Guerrero. De este modo, la opción de Álvaro Romero como alternativa en el ataque más pronto que tarde coge fuerza.