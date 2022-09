Waldo: «Estoy orgulloso de mis compañeros»

Iván Romero y Waldo Rubio fueron los autores de los dos tantos tinerfeñistas en El Toralín y ambos mostraron, en sala de prensa, su satisfacción por marcar «y ayudar al equipo» en el punto cosechado en tierras bercianas.

«Estoy muy contento por el gol porque me da mucha confianza, y alegría por poder ayudar al equipo», señala Waldo, que a la vez se desquita de un error claro ante el Málaga. «El otro día no me salió bien una que tuve, pero esta vez hablé con Iván y se dio la situación», comentó en relación al que fue el 2-2 contra la Ponfe.

No escondió el extremeño su deficiente definición en otra acción que hubiera supuesto ayer el 2-3. «Tengo que ver la jugada otra vez, pero en el campo pienso que Arvin [Appiah] viene con un jugador, intento pegarle al palo corto y me equivoco. Trataré de mejorar en esas cosas y pensar con más claridad cerca de la portería. Hay que ver los errores para que no vuelvan a pasar», dijo sobre la contra ocurrida en el minuto 83.

Tuvo Waldo también palabras de apoyo para Corredera. «He hablado con él y aunque esté fastidiado está claro que todos tenemos este tipo de días en los que no salen las cosas y todo es negro. Pero ya está, ahora tiene que animarse y volver a entrenar mañana. Sabemos que esto es muy largo y confiamos mucho en él porque es un gran jugador. Esto es solo un partido», dijo del mediocentro catalán.

Ya en un análisis más global, Waldo cree que el Tenerife debe «salir contento tal y como se puso el partido». «Hemos apretado los dientes para luchar y pelear, porque es muy complicado sacar puntos en este estadio. Estoy muy orgulloso de mis compañeros, y ahora debemos tratar de hacer bueno este punto la semana que viene, y luego buscar los tres en la siguiente salida», dijo igualmente.

También habló Iván Romero, no solo autor de la asistencia para el 2-2, sino igualmente protagonista directo en el 1-1. «Tuve la oportunidad de ayudar al equipo, que es para lo que he venido», expresó el sevillano sobre una acción de pundonor. «Nacho me la dio de espaldas, me giré, vi que estaba cerca, encaré al portero e hice el gol», relató sobre una jugada clave «para afrontar la segunda parte de otra forma» después de fases de «sufrimiento» por parte del equipo tinerfeño.

También valoró el delantero cedido por el Sevilla la dureza mental del CD Tenerife en los momentos más críticos de la segunda mitad. «En cuanto fue la expulsión y el gol [1-2] dijimos de debíamos apoyarnos, ser un equipo y no perder la esperanza para tratar de sacar el choque adelante. Y así hicimos», comentó el respecto.

Sobre su actuación personal Romero reconoció estar «muy contento con la titularidad», la primera como blanquiazul, y satisfecho de que sus problemas de hombro «ya sean parte del pasado». «Llevamos dos partidos seguidos sumando, pero hay que olvidarse de ello porque la semana que viene ya tenemos otro partido duro», concluyó en referencia al duelo del próximo viernes contra el Sporting.