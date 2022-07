El Tenerife cierra su cuarto fichaje

Lo había avisado el martes Juan Carlos Cordero, y el Tenerife lo hizo oficial. Borja Garcés (Melilla, 6/8/1999) ya es nuevo jugador blanquiazul. Se une a la plantilla cedido por el Atlético de Madrid hasta el final del curso 22/23. En ese momento volverá a la entidad rojiblanca sabiendo que tendrá contrato por dos campañas más, tal como se recoge en la ampliación del vínculo firmada este miércoles.

Con esta novedad, el club incorpora a un delantero con un año y medio de experiencia en Segunda División, y al que el director deportivo tuvo en su agenda en otros mercados. De hecho, Borja fue relacionado con el Tenerife en enero de 2022, cuando la continuidad del futbolista en el Leganés se puso en duda. Finalmente, Garcés no salió del equipo madrileño y Cordero se decantó entonces por un atacante de similares características, Mario González.

Borja completó esa temporada en el Leganés cedido por el Atlético. Jugó 28 partidos de Liga y marcó cinco goles. En el ejercicio anterior, se estrenó en Segunda División como fichaje de invierno de un Fuenlabrada entrenado por José Luis Oltra. En esa etapa dejó su cifra realizadora en seis dianas.

En declaraciones a los medios de comunicación del Tenerife, Garcés aseguró que ha dado este paso «con la máxima ilusión» y con «muchas ganas» de aportarsu «granito de arena y «conseguir los objetivos». Destacó que llega a un club «histórico», a un equipo que «siempre está ahí, peleando». En esa línea, contó que le«encanta» la plantilla dirigida por Ramis, así como «la ciudad»en la que fijará su residencia durante un año.

En el momento de definirse, comentó que es un «tío de área» que tiene «gol» y que es «peleón» y «rápido». En cualquier caso, prefirió que sea la afición la que lo compruebe. «La gente ya me verá poco a poco, pero haré lo que me pida el míster, como si me pone de lateral derecho», continuó el delantero.

A poco más de tres semanas para que empiece la competición, afirmó que está «como loco» por debutar con el Tenerife y ser local en un Heliodoro Rodríguez López en el que jugó dos veces, una vez sin público, por las restricciones provocadas por la pandemia, y una segunda con una aspecto normal en las gradas. «Vine al principio con el Fuenlabrada y el partido se jugó a puerta cerrada, pero cuando volví con el Leganés, la afición me sorprendió;es de Primera», opinó el melillense, quien ya sabe lo que es jugar en la máxima categoría. Lo hizo con el Atlético en un único encuentro, pero con el recuerdo de haber marcado un gol. Fue Diego Simeone el que le brindó esa oportunidad el 15 de septiembre de 2018 en un empate con el Eibar en el Metropolitano. Borja evitó la derrota local (1-1).

Con el de Garcés, el número de altas en el Tenerife 2022/23 llega a cuatro. Ya han empezado a entrenar el portero Javi Díaz, el lateral izquierdo Nacho Martínez y el centrocampista José Ángel Jurado –todos en propiedad–. El siguiente podría ser el extremo zurdo Mohammed Dauda. La cesión por parte del Anderlecht del jugador ghanés, con pasado reciente en el Cartagena –nueve goles y tres asistencias la Liga pasada–, está avanzada.