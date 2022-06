El CD Tenerife anunció la renovación de Aitor Sanz hasta el 30 de junio de 2023. "Para mí es un orgullo estar una temporada más vinculado al club al que me encuentro

íntimamente ligado", asegura Aitor Sanz, quien rubrica su décima campaña como blanquiazul.

El futbolista destaca los motivos que le han hecho permanecer en la Isla: el "maravilloso" cariño que la gente le ha mostrado y señala que el club le ha demostrado muchas veces el afecto que le tiene, algo que que considera "muy importante a la hora de decantarse por un sitio u otro". "Es un regalo poder seguir un año más en el Tenerife", asegura Sanz.

Gracias a la afición

El apoyo de la afición ha sido muy importante para el capitán blanquiazul. "Lo primero, dar las gracias. Lo que se ha vivido en la Isla durante el último mes ha sido increíble. El ambiente, la ilusión y todo lo que se ha generado ha sido fantástico. Con eso nos tenemos que quedar y nuestros objetivo es mantener este vínculo entre el club y la afición. Incluso mejorarlo", describe el jugador blanquiazul mientras añade "ese himno a capela cantado en el estadio fue un momento espectacular y queremos volver a vivir más momentos así".

Revisión a la temporada

El centrocampista del CD Tenerife destaca que "ha sido una temporada muy bonita para todos". Además, remarca que "es una pena que al final no hayamos conseguido el premio gordo. Esta próxima va a ser muy exigente y dura. Creo que lo será aún más que la anterior. No debemos desviarnos de la línea que nos ha llevado a una buena campaña como la anterior".

El club de su vida

Sanz no pensaba que fuera a ser así cuando aterrizó por primera vez en el CD Tenerife un 29 de junio de 2013, pero tras nueve temporadas en la Isla, el madrileño ha formado su proyecto vital aquí. "El Tenerife se ha convertido en el club de mi vida. Es donde me he asentado en el fútbol profesional y llevo muchos años aquí siendo feliz", reconoce con orgullo el aclamado capitán blanquiazul.