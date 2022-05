Ramis: "No es lo mismo que un playoff, pero se acerca"

Si LaLiga Smartbank terminara tal como está ahora, Tenerife y Girona se enfrentarían en una de las dos semifinales de la promoción de ascenso. No es algo que haya condicionado la planificación de la visita del equipo blanquiazul a Montilivi -lunes a las 20:00–, pero tampoco ha pasado inadvertido. «Hay componentes bastante similares a lo que puede haber en un playoff;no es lo mismo, pero se acerca bastante», reconoció ayer el entrenador Luis Miguel Ramis.

Ya sea en junio o en el duelo de la trigésima novena jornada, el técnico tiene claro que el Tenerife debe aplicar la fórmula de «siempre», basada en el «trabajo colectivo», en una dinámica en la que «nadie ha brillado por encima del otro»; y si lo ha hecho, ha sido de manera puntual para ayudar al colectivo. «Seguiremos así», avisó.

Echando la vista atrás, ahora que la clasificación para la promoción está al caer, recordó que el Tenerife, estando también a sus órdenes hace una año, visitó al Sabadell con la obligación de ganar para no complicarse su permanencia en Segunda División, con solo tres partidos más por delante. «Ese día ganamos y ahora viajamos a Girona para estar entre los seis mejores», reflexionó. «Todo ha cambiado, todo ha generado más ilusión;y ese es nuestro trabajo, es a lo que me comprometí cuando llegué a este club», señaló el tarraconense.

El presente no da la menor tregua, y en su camino hacia las eliminatorias de ascenso, el calendario lleva al Tenerife al estadio de un rival directo para jugar un partido en el que, en teoría, el empate sería un buen resultado. Claro, Ramis no lo firma. «Mi primera opción es ganar, y la segunda sí sería el empate; son los resultados que nos permitirían puntuar, pero todo esto es hipotético», indicó antes de ampliar sus cálculos. «Vamos con la idea de hacer nuestro partido y de vencer, porque ese resultado certificaría nuestra presencia entre los seis primeros, cuanto menos», vaticinó Ramis.

El desafío consiste, por tanto, en superar a un Girona que perdió en el Heliodoro por 2-1, ofreciendo un alto nivel de juego. Se trata de un rival con «una estructura extraordinaria» y con «claridad en todo lo que quiere hacer», algo así como un equipo de autor hecho a la medida de Míchel Sánchez. «Será un partido muy diferente al que jugamos en Lugo por la propuesta de un adversario que tiene mucho talento para atacar por dentro y por fuera, y mucha eficacia por parte de muchos jugadores, incluyendo a Stuani, que lo viene haciendo muy bien durante muchas temporadas», expuso el técnico, que ve al Girona como un «claro candidato a estar entre los seis primeros y entre los que asciendan».

En ese mismo avión viaja el Tenerife, ahora sin sufrir las turbulencias de marzo, cuando se atascó por una racha de resultados inusual en este curso. «Pero no fueron muchos los partidos en los que perdimos nuestra identidad», matizó Ramis. «En algunos estuvimos bien 45, 60 o 70 minutos, pero jugamos con menos orden el resto del tiempo, y eso lo empañó todo», argumentó sin pasar por alto que «el Tenerife siempre ha tenido claro cómo trabajar, aunque alguna vez se dejó llevar por el ímpetu y la precipitación». En esa línea, admitió que ese es el punto débil de su equipo. «En ese aspecto, no somos buenos», asumió. «Nosotros debemos tener las cosas claras y tranquilidad para desarrollar lo que sabemos hacer con el balón y sin el balón», añadió antes de apuntar que todos los equipos han pasado por «baches», pero la clasificación no engaña y refleja que el Tenerife ha sido «bastante equilibrado en todo».

Ramis confía en que el representativo siga en esa línea, sobre todo ahora, en un momento crucial del calendario, ya definitivo, en el que aumenta la carga de «tensión y estrés» en los partidos, y en el que «los detalles» marcan las diferencias más que nunca «si te despistas en un saque de banda o en un marca». Por todo eso, recomendó concentrar «los cinco sentidos» en la competición, así como tener «una buena mentalidad, personalidad y madurez».

Ahí también entra la gestión de los picos de forma de los jugadores. Por ejemplo, ¿Larrea le ha ganado terreno a Corredera en la intención de ambos de ser titulares? Ramis no respondió abiertamente a esta cuestión, pero sí puso de relieve el papel del futbolista que participa como reserva, o que ni siquiera tiene minutos. «Entiendo que la ambición de los futbolistas es la de jugar desde el inicio, pero en el fútbol profesional hay que tender a darle la misma importancia a ambos casos –ser titular o suplente–, principalmente porque así te ganas la confianza del entrenador», aclaró Luis Miguel, cuya labor consiste en analizar «las circunstancias, los momentos y las trayectorias de los partidos» para dar entrada al campo al once que considera «ideal para combatir en los primeros minutos de juego». Pero los que no adquieren ese protagonismo, tienen el mismo valor a juicio del técnico. «Hay futbolistas importantísimos en el banquillo», declaró. «Larrea,Aitor, Corredera, Míchel o Sergio reúnen unas características que tenemos que ir complementando en los partidos en función de lo que vayamos necesitando», concluyó Ramis.

La convocatoria del Tenerife para el partido en Montilivi está formada por los porteros JuanSoriano, Dani Hernández y Víctor Méndez; los defensas Jérémy Mellot, Shaq Moore, Carlos Ruiz, José León, Sergio González, Nikola Sipcic, Carlos Pomares y Jeremy Socorro;los centrocampistas Aitor Sanz, Alexandre Corredera, Pablo Larrea y Míchel Herrero; y los extremos y delanteros Álex Bermejo, Rubén Díez, Víctor Mollejo, Andrés Martín, Nahuel Leiva, Mario González, Elady Zorrilla y Enric Gallego. Siguen de baja Shashoua (molestias en el aductor izquierdo) y Álex Muñoz (rotura en el recto anterior del muslo derecho), y ahora también Javi Alonso (rotura de grado 2 en el sóleo de la pierna derecha). La novedad, Jeremy por Alonso.