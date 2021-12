«En Fuerteventura, la gente tira mucho más por el Tenerife»

¿Va a poder ver el derbi del domingo?

Sí, sí, lo veré seguramente porque no me coincide con partido. Con el Gran Tajaral [su actual equipo] jugamos hasta el día 9 y el domingo el mejor plan es sentarse delante de la tele y ver quién gana.

Han sido horas de mucha controversia por la decisión sobre el aforo disponible para el choque del Heliodoro. ¿Cómo ha seguido la polémica de la semana? ¿Cuál habría sido la opción más justa?

No me gustaría estar en la piel de los que toman las decisiones. La verdad es que resulta muy complicado tomar determinaciones con la actual situación de la pandemia y el número de casos que está habiendo en toda Canarias. Cualquier postura que se eligiese iba a ser polémica. Lo que yo me pregunto es: si hubo público hasta hace un par de semanas, ¿por qué justamente es estos días cuando se ha hablado semana de puerta cerrada? Yo pienso que el aforo limitado está bien.

Hablemos de fútbol. ¿Quién llega mejor al partido del domingo?

El Tenerife está en una muy buena dinámica. Está ganando partidos y tienen que aprovecharse de esta inercia ganadora, pero los derbis sabes como son. Que los que vienen por detrás, se crecen. No me atrevo a dar ningún pronóstico.

¿Cómo se imagina el partido?

Intuyo un partido muy igualado y que se defina en pocos y peuqueños detalles. También presumo que va a ser un encuentro de poco fútbol, aunque sería bonito que por primera vez en mucho tiempo fuese un clásico con muchos goles. Eso le daría color, lo haría bonito para el espectador neutral y seguro que se hablaría mucho del partido incluso fuera de las Islas; quedaría guardado en la retina mucho más que cualquier 0-0.

¿Se atrevería a adivinar quién puede ser el héroe si el partido lo gana el Tenerife?

Ahí hay muchos candidatos porque el equipo está lleno de jugadores de calidad, que pueden marcar diferencias. Pero si es difícil darte un nombre o emitir un pronóstico es porque el punto fuerte del Tenerife de esta temporada es el conjunto, la cohesión grupal. Al final el derbi te trae héroes inesperados y las tendencias no importan, pero si gana el Tete será por el bloque.

Y usted como defensa, ¿a quién vigilaría de cerca si aún jugase para el Tenerife?

Eso está clarísimo y supongo que todos te responderían lo mismo. Las Palmas tiene muy buenos jugadores arriba pero si hay algo que destaca es la sociedad Jesé-Jonathan Viera. Son hombres muy determinantes y te la pueden liar en cualquier momento. También son los que más disparan de todo el equipo.

Viajemos ahora en el tiempo. ¿Qué recuerdos tiene Héctor Sánchez del clásico canario?

Yo jugué el derbi que ganamos en el Gran Canaria con gol de Alfaro y ese es evidentemente el mejor recuerdo. De hecho, creo que de momento es la única victoria del Tenerife allí. Fue un día increible, desde la llegada al campo, el despliegue de la gente, la celebración de la victoria... Todo fue muy idílico. Hay una foto de todos al final, eufóricos, sabiendo que habíamos logrado más que tres puntos.

¿Qué recuerdos tiene de aquella tarde en el Estadio de Gran Canaria?

Tengo una anécdota de esas que no se cuentan. Justo cuando acabó el partido los aficionados estaban un poco calientes y por si acaso decidimos ponernos en el pasillo central de la guagua, no en los asientos por si nos tiraban ojetos. Los ánimos estaban muy caldeados y la policía llegó a advertirnos de que iban a arrojarnos piedras. Fue un mal rato pero afortunadamente la sangre no llegó al río.

¿Quién se motivaba más para este tipo de partidos?

Cristo Marrero era uno de los más animaba a los demás, le ponia mucho énfasis y mucho ímpetu. Decía que había que ganar como fuera, pero los partidos se ganan con fútbol. Y nosotros teniamos un equipazo.

¿Qué le sugiere que no vaya a haber canarios en el once del Tenerife?

Es una pena que no haya muchos canarios ni muchos tinerfeños en el equipo. No hay muchos y es una realidad que lamento, porque basta con ver otras plantillas para dejar claro que talento y calidad sí hay en los jugadores de las Islas. Al final se pierde identidad y la escasez de canteranos es siempre una mala noticia.

En Fuerteventura, ¿van con el Tenerife o con Las Palmas?

Está todo muy repartido en las islas menores. Aquí en Fuerteventura mucha gente tira más por el Tenerife y en cambio quizás en La Palma haya más amarillos. Pero aquí hay mucha afición blanquiazul, eso te lo puedo asegurar.

¿Y eso por qué?

Quizá porque hemos salido muchos majoreros. El último Jorge Padilla, pero antes Alberto, Abel, yo mismo. Para la gente de aquí, es un orgullo.