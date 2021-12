«Los positivos en covid nos van a afectar a los dos equipos»

¿Qué resolución final espera respecto al aforo por parte del Gobierno de Canarias?

Son ellos los responsables de tomar esa decisión y me imagino que la tomarán desde la coherencia y desde los informes técnicos.

¿Le parece razonable que se alargue tanto la espera?

Yo creo que no es una determinación fácil. Todos somos conscientes de lo que significa un derbi canario y las personas que nos gusta el fútbol, nos gusta con aficionados. Hay que hilar muy fino para tomar una decisión coherente. También es verdad, y no se puede ocultar, que el partido Tenerife-Las Palmas viene acompañado de una masificación de personas. E imagino que la gente sabrá las medidas que debe tomar para protegerse. Es una situación sanitaria delicada y peligrosa; y son las autoridades competentes las únicas que tienen en su mano la opción de decidir cómo afrontaremos este encuentro. Como no puede ser de otra manera, acataremos lo que nos digan. La seguridad sanitaria, por supuesto, está muy por encima de todo lo demás.

El consejero de Sanidad ya ha advertido de que las restricciones de aforo van a ser bastante considerables. ¿Qué pálpito tiene el presidente de la UD Las Palmas?

Hay una situación ya regulada en la actualidad. Si estás a nivel 3, un evento de esta índole puede llegar a tener solo el 50% del aforo; y si estás en nivel 4, te bajan a un 33%. La normativa está para cumplirse y si ésta es la normativa, habrá que cumplirla a rajatabla este domingo. Se habla también de cerrar el estadio a cal y canto. Veremos si eso, en términos sanitarios, es lo que procede o no procede. Pero son ellos, y me refiero a la autoridad sanitaria y a la clase política, los que tienen que definirse cuando lo estimen conveniente.

¿Ha hablado con Miguel Concepción en las últimas horas?

Ellos como club organizador y anfitrión en el partido del domingo, obviamente velan por sus intereses. Que se demore mucho más la determinación del Gobierno de Canarias les va a producir un quebranto grande en términos logísticos. Se han vendido muchas entradas y ahora, en función del aforo que les digan, igual tienen que devolver todo el dinero ingresado en taquilla. Luego en función de las cifras que les autoricen, tienen que ver si caben todos los abonados; o a qué abonados das prioridad. Es un asunto absolutamente complejo. Y esto, mientras más alarga, más dificultades va a suponer a los responsables y a los directivos del CD Tenerife.

Ustedes prefirieron no vender las entradas para el sector visitante, ¿se temían que no les dejasen venir?

Claro. Siempre mejor esperar a ver qué dictamina la autoridad sanitaria. Está muy bien ver un derbi y disfrutar un derbi, pero por encima de todo está nuestra salud y la seguridad de las personas.

No parece posible mantener la distancia de seguridad interpersonal y a la vez, la escolta de los aficionados de Las Palmas del muelle al Estadio.

Claro que no. Ten en cuenta que si nosotros llegamos a vender entradas, eso habría implicado que los aficionados hubiesen comprado ya sus billetes e incluso noches de hotel. Imagínate que al final no se puede entrar o que reducen el aforo a cero para la afición visitante. Habría sido un problemón para nosotros.

¿Será un partido condicionado por los positivos?

Es seguro que habrá positivos durante la semana en los dos equipos. Confiamos en que a unos y otros nos afecte lo menos posible, pero que nos va a afectar, es seguro. Los jugadores han viajado, se han movido... Es normal que haya habido contagios propiciados por los desplazamientos. Verás como el partido se ve condicionado por esta circunstancia. Casos de covid va a haber y es normal que así sea.