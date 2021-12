Lasso: «Si no podía jugar, no quería costar dinero al club»

«La decisión se hizo oficial el día 14 de diciembre, pero ya venía tomada desde unas semanas atrás. Y me quité un peso de encima». Son las primeras palabras de Borja Lasso después de anunciar públicamente hace tan solo unas semanas que no volverá a jugar al fútbol. En una entrevista en Radio Club, el profesional andaluz se refirió ayer a su renovación de contrato con el Tenerife durante la última ventana invernal. «Firmé, pero si no iba a volver a jugar, quería ser honesto y no costarle dinero al club», recalcó.

Además, dio detalles sobre el proceso que desembocó en la determinación más difícil de su carrera. «Creemos que la decisión que se tomó fue la mejor, aunque tuviese las consecuencias que todos sabemos. Asumo que no volveré a jugar al fútbol, pero tengo muchas ganas de empezar otra vida», recalcó. «Se acaba el fútbol en activo pero comienza un ciclo nuevo para mí», reseñó a continuación.

Lasso pasó por diversas etapas después de que una brutal entrada de un futbolista del Alcorcón (Miakushko) le costase una fractura distal del peroné y su consiguiente adiós al deporte. «Agoté todas las vías que había para recuperarme. Podía haberlo seguido intentando, pero cuando vi que la última operación no daba los resultados esperados le dije al club cómo me sentía. Transmití al Tenerife que había que optar por la retirada y ellos me respaldaron siempre», relató.

«Gracias a Dios, siempre he tenido inquietudes y ambiciones; y sé que tengo una base detrás para cortar esta etapa e iniciar otras», adujo sobre su futuro más inmediato. «Cuando me operé la segunda vez, la idea era estar disponible a final de la temporada pasada. Mi intención era sentirme otra vez futbolista y haber empezado esta campaña al 100% al lado de mis compañeros. Llegué a hacer entrenamientos con el grupo, pero las sensaciones no fueron buenas y el palo fue grande cuando me percaté de ello», indicó.

«Fui a ver a varios especialistas y concluimos que había una posibilidad de recuperarme con la última intervención quirúrgica, pero tampoco fue así», fue otro de los pasajes más duros de la narración que Lasso hace del camino hacia su definitiva retirada. «Al final, soy un privilegiado de haber sido profesional. Ahora quiero sentirme útil, desde otra faceta», finalizó.