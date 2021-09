Los 8 puntos de 12 que ha sumado el Tenerife de Ramis, mejoran los registros obtenidos por el equipo en el mismo tramo del calendario de las temporadas posteriores al ascenso de 2013 a Segunda División. Para encontrar un balance idéntico en esta categoría hay que llegar a 2003. El récord está en los 9 conquistados en la campaña 2005/06.

El 17 de septiembre de 2005, el Tenerife salió del estadio Santiago Bernabéu con un saldo de 9 puntos de los primeros 12 correspondientes a la temporada 2005/06. El equipo entrenado por José Antonio Barrios lo ganó casi todo en ese tramo de curso. Superó al Nástic y al Málaga B en el Heliodoro, con una derrota en Huelva en medio, y amplió la racha con un 1-2 en la visita al filial del Real Madrid, gracias a los goles de Toni Moral y Maikel. Desde esa fecha, el Tenerife no ha protagonizado un arranque de campaña tan productivo en Segunda División. En los trece intentos posteriores, el registro de puntos más cercano es el actual, los 8 logrados por el equipo de Luis Miguel Ramis con los triunfos ante Fuenlabrada y Ponferradina y los empates ante Sporting y Oviedo.

Tomando como referencia el recorrido del Tenerife en Segunda División desde que las victorias se premian con 3 puntos –para los blanquiazules, a partir de la 1999/2000–, solo aparecen dos casos de inicios de ejercicio con 8 puntos en las cuatro fechas iniciales. El más cercano es el ejemplo de la Liga 2021/2022. Y para encontrar el anterior hay que viajar hasta la 2003/04. Con David Amaral en el banquillo, el representativo también empezó con un par de triunfos y dos empates. La serie partió de un 1-0 en el Heliodoro ante el Alavés, continuó con un 1-1 en el campo del Algeciras, se alargó con una victoria en casa frente al Recreativo (2-1) y terminó con otra X (1-1 en El Arcángel). Precisamente, ese fue el signo que marcó la trayectoria del Tenerife en las cuatro jornadas posteriores. Ese atasco y una posterior derrota en El Ejido provocaron que el rumbo del equipo cambiara hasta el punto de que terminó produciéndose un relevo en el cargo de entrenador. Martín Marrero dirigió en los 25 últimos partidos a un equipo que llegó a tiempo al campamento base.

Visto de otra manera, dentro del contexto de la Segunda División desde la temporada 1999/2000, el Tenerife solo ha sumado más de 7 puntos tres veces en las cuatro jornadas iniciales, en la 2003/04 (8), en la 2005/06 (9) y en la 21/22 (8).

Son 18 campañas –no se cuenta la que está en curso– en las que el representativo conquistó dos ascensos a Primera División. En esas Ligas también arrancó con fuerza, pero con menos puntos que ahora. Cuando subió de la mano de Rafael Benítez (2000/01), el equipo perdió en el debut (1-0 en Albacete), encadenó dos victorias (Sporting y Getafe) y empató con el Levante (7 puntos). Y en la temporada del salto de categoría con Oltra al frente (2008/09), derrotó al Nástic y al Elche, cayó en Ipurúa e igualó con el Huesca en el Rodríguez López (7).

Es decir que la muestra del primer mes no siempre anticipa lo que va a ocurrir en junio. Dos inicios prometedores, pero no arrolladores, terminaron en dos ascensos. También se podría añadir el ejemplo de la campaña que acabó con la derrota de los blanquiazules ante el Getafe en la promoción, la 2016/17. A estas alturas de la competición, el equipo preparado por José Luis Martí ofrecía dudas. No logró el primer triunfo hasta la cuarta fecha. Fue preocupante la entrada de los blanquiazules en aquella Liga: tropiezo en Córdoba (1-0), empate con el Sevilla Atlético en casa (1-1) y derrota en Elche (3-1). Al fin, a la cuarta fue la vencida. Un gol de Carlos Ruiz ante el Valladolid cambió la tendencia y el Tenerife fue recuperando terreno hasta cerrar la fase regular en la cuarta plaza, lugar que le permitió jugar el fatídico playoff.

En el extremo opuesto está el desastroso arranque del representativo en la 10/11. De regreso a la categoría tras un corto paso por Primera, el equipo de Arconada completó las cuatro jornadas iniciales con un pleno de derrotas y se colocó colista. Esa vez sí fue un indicio de lo que estaba por llegar, la inesperada caída a la Segunda División B.

Desde la vuelta al circuito profesional, en la 2013/2014, lo habitual ha sido entrar en la competición con malos números. Exceptuando la Liga 17/18 (7 puntos), en las demás campañas los registros oscilaron entre el único punto logrado por el Tenerife de Raúl Agné (15/16) y los cuatro de los equipos de Cervera (14/15), Martí (16/17) y Aritz López Garai (19/20). Con tres se quedaron Etxeberría (2018/19) y Fran Fernández (20/21) y con solo uno el mencionado Agné. Casi todas fueron temporadas condicionadas por los cambios de técnico.

El panorama actual es muy diferente. La estabilidad y los resultados sí acompañan al Tenerife de Luis Miguel Ramis en la Liga. Y ya se sabe, lo que bien empieza...