Dani Hernández vuelve a un derbi canario en el Heliodoro Rodríguez López. Será la segunda vez, pese a su amplia trayectoria. La anterior, en la temporada 18/19, finalizó con victoria (2-1). Sus otras tres experiencias contra la UD Las Palmas se saldaron con otros empates y fueron siempre en la isla vecina. Pero el de este curso se lo perdió. Fue Adrián Ortolá, el gran protagonista por el error que propició el único gol del encuentro, el guardián de la meta tinerfeñista.

Con el alicantino en el Girona, Dani toma el relevo. Lo hace sin miedo, sin plantearse un error como el de su compañero. “Eso no se piensa, soy de pensar en positivo, en ayudar al equipo, en una buena acción. Creo que es mejor llenar la cabeza de pensamientos positivos, de acciones buenas”, sostiene antes de defender a su excompañero Ortolá porque “son situaciones que se dan”. Al portero le cuesta un mundo recuperarse de esas porque “otros compañeros tienen más contacto con el balón y sus fallos son más relativos”.

Por eso, él se centra “en el día a día” para afrontar el clásico. “Todos tenemos muchas ganas de que llegue y estamos tratando de hacer las cosas bien en los entrenamientos para que luego salgan rodadas durante el partido”, asegura agregando que “no hace falta meterle adrenalina a la gente” en este tipo de citas. Y eso que un derbi sin público “pierde mucha gracia”. Dani echa de menos “ese pique en el estadio o la semana previa con la gente que viene a darnos el último empujón en un entrenamiento”.

Con 16 partidos disputados en la presente temporada, el hispanovenezolano tiene ocho porterías a cero. Lograr la novena sería medio camino recorrido hacia la victoria. “Las fuerzas están muy igualadas, va a ser disputado y reñido. Creo que se decidirá por detalles”, vaticina Dani.

En la otra portería estará Álvaro Valles. Cambio también, pero no respecto al último derbi. Álex Domínguez, citado por la selección española sub-21, le había arrebatado la titularidad desde el 29 de noviembre. Disputó 15 de los últimos 16 encuentros, perdiéndose únicamente la visita del Sabadell por sanción.

Valles, que suma 16 partidos en LaLiga, ha encajado 24 goles (promedio de 1,5 por encuentro y 1,06 puntos). Solo lleva tres porterías a cero, una de ellas contra el Tenerife en la primera vuelta. Tiene ante sí la oportunidad de reivindicarse, de quitarle la razón a un Pepe Mel que ya lleva cinco porteros: Raúl Fernández, Nauzet Pérez, Josep, Valles y Domínguez.

“Como si marca el árbitro de rebote”

Ganar un derbi está por encima casi de cualquier cosa. Y por eso, a Dani Hernández no le importa quién sea el autor del gol de la victoria. “Como si lo mete el árbitro de rebote, el que lo haga me va a dar mucha alegría”, asegura el portero del Tenerife que recuerda especialmente “el gol y la asistencia de Carlos Ruiz (en 2019) o el penalti de Suso en Gran Canaria (2018)” como dos buenos ejemplos.Esos dos compañeros representan el tinerfeñismo en el vestuario blanquiazul, razón por la que no le preocupa que “ellos tengan más jugadores de la tierra que nosotros”. Dani observa “implicación en los que no son de las islas, tienen ese sentimiento de pertenencia con el club, les ha llegado la ilusión de la gente”. Por eso, cree que “no hace falta decirle a nadie la importancia que tiene este partido, porque es un día marcado cada año” en el calendario. Llevar 19 años sin perder en casa es algo “de lo que ni se habla”.