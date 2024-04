Peligra el ‘Iron Man’ del Canarias

El mítico A.C. Green, ala-pívot de la época dorada del Showtime de Los Angeles Lakers en la NBA, acuñó el apelativo de Iron Man al lograr un hito al alcance de muy pocos: 1.192 partidos jugados de manera consecutiva. El Lenovo Tenerife tiene su propio Hombre de Hierro en la figura de Aaron Doornekamp que, sin embargo, podría perder esa condición en un momento clave de la temporada.

La lesión de la que se resitinó durante el choque del pasado sábado ante el Surne Bilbao, en la fascia plantar de su pie izquierdo, complica la presencia del norteamericano en el crucial choque de mañana ante el Tofas Bursa, a la vez que rompería sus espectaculares registros de esta temporada.

Regularidad a toda prueba

De hecho, Doornekamp acumula esta campaña cifras de récord, habiendo disputado los 45 partidos que lleva ya en las espaldas el Lenovo Tenerife entre Liga Endesa, Copa del Rey y BCL. A ello se le suma su importancia en los esquemas de Txus Vidorreta, figurando en el quinteto titular del club aurinegro en 40 ocasiones durante el presente ejercicio y siendo el segundo jugador con más minutos de la plantilla, solo por detrás de Marcelinho Huertas.

Sin embargo, la aportación del canadiense no se queda solo en datos relativos a partidos jugados. A sus promedios de 6,9 puntos y 3,4 rebotes en Liga Endesa (prácticamente clavados en BCL, con 6,1 puntos y 4,1 rebotes) se le suma un aspecto crucial para calibrar su relevancia en la rotación tinerfeña: Doornekamp acumula el segundo mejor +- en la competición doméstica, con un +4 solo superado por Kyle Guy. El equipo es mejor con Aaron en la cancha y de eso es consciente Txus Vidorreta.

Jaime Fernández. | | CB CANARIAS / El Día

Una trayectoria ejemplar

Los datos de fiabilidad de Doornekamp no se limitan a la presente campaña, sino que abarcan toda su trayectoria vistiendo la camiseta aurinegra. Como muestra , un botón: en las cinco campañas en las que ha militado en las filas del Lenovo Tenerife (16-17 y de la 20-21 a la actualidad), la entidad tinerfeña ha disputado un total de 280 encuentros oficiales, sumando Liga Endesa, Copa del Rey, Supercopa, BCL y Copa Intercontinental. El jugador canadiense tan sólo se ha perdido 10 de esos partidos por lesión; siete de los cuales tuvieron lugar en la temporada 20-21 por problemas en su rodilla. De hecho, en las últimas tres temporadas sólo ha dejado de vestirse de corto en un partido de la Champions, ganándose con creces el apelativo de Iron Man aurinegro.

Opciones

«Aaron viene arrastrando molestias en la planta del pie desde hace semanas. No soy optimista porque ya venía dolorido y ha notado algo que hay que valorar; él me ha dicho que no pintaba bien y el jugador es el que más sabe», indicaba Txus Vidorreta sobre la lesión de Doornekamp al término del encuentro ante el Surne Bilbao. A la espera de la confirmación oficial de la baja y, sobre todo, del tiempo que podría conllevar la recuperación, la polivalencia del canadiense, capaz de actuar indistintamente en las posiciones de 4 y de 3, obligará al técnico bilbaíno a exprimir la aportación de Salin, Abromaitis, Vicedo o Cook para cubrir su ausencia . Un contratiempo y un nuevo reto a superar para el club aurinegro.