Final Four o adiós al curso continental para el Lenovo Tenerife

Solo le vale la victoria. Tras no sentenciar el pasado miércoles en Turquía el Lenovo Tenerife dispone este miércoles (19:00 horas, Santiago Martín) de una segunda y última opción para meterse en la Final Four de Belgrado, donde se mediría en semifinales al Peristeri griego, que este martes sorprendió a domicilio a un Telekom Bonn que no podrá defender su corona del pasado curso (77-89). Ocasión extra en casa pero ya sin red, puesto que una nueva derrota haría que los de Txus Vidorreta no estuvieran en una cita en la que son casi fijos, obligándoles a decir adiós de forma prematura al curso continental.

Cuenta el cuadro lagunero con varios argumentos a su favor para salir airoso. El principal, el jugarse el pase con el empuje de la grada, beneficio logrado gracias a acabar primero en el Round of 16. A esa condición de local unen los aurinegros su racha victoriosa en un Santiago Martín que contempla ya 21 triunfos seguidos (la última derrota data del 8 de diciembre de 2021) de los canaristas. Además, la solvencia de los isleños en casa en los partidos de verdad, el de las diversas eliminatorias por el título, no alberga duda alguna: 27 comparecencias y 26 triunfos, con un solo tropiezo, hace ya seis años, contra un Murcia que ahora ya tiene su pasaporte para la cita a jugar en la capital serbia.

Pero al margen de esa sensación de confort y dominio en su cancha, el Lenovo Tenerife está obligado a sortear varios condicionantes de primer nivel para llegar a la citada lucha por el título entre el 26 y el 28 de este mes. El primero, la baja de Aaron Doornekamp, quizá el más fiel soldado de Vidorreta y que estará fuera de combate unas semanas por culpa de una lesión en el pie izquierdo. Sin él deberá ser Tim Abromaitis -con la ayuda de Édgar Vicedo- el que asuma galones en los dos lados de la pista, sin descartar algunos minutos al cuatro de Elgin Cook y hasta Ilimane Diop, según ha revelado Vidorreta.

Un puesto, el de ala pívot, donde el CB Canarias debe exhibir una obligada "mejora y mayor dureza en la defensa del uno contra uno". Factor que el técnico del Lenovo considera vital para atar en corto al Tofas, donde J.J. O'Brien (21 puntos en cada uno de los dos partidos previos) ha hecho mucho daño. Entre él, Winston y Homesley suman 116 tantos de los 167 que lleva en la eliminatoria el cuadro otomano. Muchas de estas canastas han llegado precisamente en acciones individuales, pero también en sendas personales sacadas por los tres líderes ofensivos del Tofas: 31/34 en tiros libres.

Con una rotación aún más corta de lo habitual (ocho jugadores a expensas del protagonismo que pudiera tener Vicedo) el CB Canarias está obligado a optimizar al máximo todo tipo de esfuerzo. Así, es necesario que Kyle Guy mantenga su habitual cadencia anotadora (34 puntos en Turquía), pero también que Huertas regrese a los números de los últimos meses (hace una semana se quedó en cinco puntos con 1/8 en tiros), e igualmente se antoja obligado el saber surtir de balones a Shermadini para que el georgiano se acerque a los registros que viene promediando en la Liga Endesa.

Ese habitual criterio ofensivo, a modo de principal seña de identidad, es en esta ocasión más necesario que nunca para el CB Canarias para maximizar su labor anotadora. Pero a la vez esta solvencia ofensiva le debe servir a los laguneros para evitar el destrozo que el Tofas le hizo en el segundo partido de estos cuartos, en el que los turcos produjeron la friolera de 26 puntos a la contra, un guarismo desconocido para los aurinegros en los ocho cursos que llevan participando en la BCL. Si el CB Canarias logra que el partido se juegue a paso lento, sus opciones de llegar a Belgrado crecerán de manera exponencial.