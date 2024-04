Los 40 son los nuevos 20: Marcelinho Huertas, gran favorito al MVP de la Champions League

Marcelinho Huertas no tiene parangón. Camino de los 41 años, que cumplirá el próximo 25 de mayo, el jugador del Lenovo Tenerife no solo sigue ofreciendo un excelente rendimiento, sino que, además, está mejorando todos sus registros. Marce está volando. Manteniendo su enorme capacidad para dirigir al equipo y sobresaliente en el binomio que forma con Gio Shermadini (ambos se mejoran el uno al otro), el canarista, además, está anotando como nunca antes lo había hecho. Los 45 centímetros de ancho que mide el aro, que nunca se le habían hecho pequeños al brasileño, ahora parecen kilómetros.

Al timonel del barco que capitanea Txus Vidorreta le entra casi todo. Así, la barrera de los 30 puntos (ojo, una cifra muy ambiciosa para un base que no es especialista en anotar) se le había resistido siempre al de Sao Paolo. No los alcanzó en Joventut, Bilbao Basket, Bolonia, Baskonia, Barcelona ni los Lakers. Sí en el Canarias, en donde lo ha conseguido cuatro veces en total y hasta dos en los últimos 15 días. Ambas en Champions; primero, frente a Peristeri; y segundo, ante el Tofas Bursa.

Así, se puede decir sin margen a la duda, que el jugador del Lenovo está brillando especialmente en esta edición de la competición continental. Tanto que se postula como el gran favorito a llevarse el MVP del torneo, que se entregará entre las semifinales y la final ya en Belgrado y para el que los duelos de cuartos de final serán fundamentales. Aunque se trata de una regla no escrita, este reconocimiento ha recaído siempre en jugadores que participan en la Final Four (en alguna edición Final Eight). Que la escuadra insular cumpla con su papel de favorito y elimine al Tofas Bursa será clave. El primero de los dos pasos necesarios llegó este miércoles con la victoria aurinegra en el Santiago Martín. El segundo punto de la serie al mejor de tres se repartirá el próximo día 10 en tierras turcas. Si hay victoria insular no haría falta desempate pero, en caso de salir cruz, el duelo definitivo se celebraría en Tenerife.

Los méritos del brasileño

En total, Marcelinho es el tercer jugador con mejor media de valoración de la Champions (26,8), solo superado por Austin Wiley (26,7), del propio Tofas, y por Vernon Carey Jr (28), del ya eliminado Pinar Karsiyaka. La anotación, lejos de ser un problema, es otro argumento de peso para el optimismo. El canarista marcha quinto en la tabla de puntos totales con 219 unidades. Por delante, entre otros, están Winston (también jugador del Tofas), y Carey. La media de Marce es de 26,8 puntos por partido. En asistencias, cómo no, también ocupa las primeras posiciones de la clasificación. Es segundo con 103, una media de 7,9 pases de canasta por partido. Solo le superan las 140 de Joe Ragland, jugador del Peristeri.

Huertas ya sabe lo que es acaparar la atención de la Champions, ya ha estado en el quinteto ideal y, también, en el alternativo. Ahora, el objetivo del incombustible veterano es coronarse como MVP.