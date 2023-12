Bastante sarcástico se mostró anoche en rueda de prensa Txus Vidorreta tras la derrota de los suyos, hablando de «factores externos» que condicionaron el resultado final. «Comenzamos muy bien el partido, pero durante el segundo cuarto Riga fue mejor que nosotros; han hecho un gran trabajo defensivo durante 30 minutos. Ya en el segundo tiempo hubo muchos factores externos que ayudaron a que prácticamente solo pudiéramos pelear por un buen resultado, a pesar de que tuvimos algún balón para colocarnos delante», especificó el técnico del Lenovo Tenerife.

Entre esos condicionantes de los que habló Vidorreta el más destacado fue «la controvertida descalificación de Jaime Fernández». «A mí también me han pitado una técnica y no sé por qué fue; los árbitros no me dieron una explicación, y como ellos no tienen una rueda después de los partidos...», ironizó. Resaltó también el vasco en este sentido, que su equipo «ya ha tenido muchas experiencias como ésta a lo largo» de su participación en la BCL. En un intento de ver la botella medio llena, el entrenador del Lenovo destacó que el cuadro lagunero llega «a la última jornada dependiendo» de sí mismos. «Si ganamos en Cholet seremos primeros, y tenemos garantizada la segunda plaza. Y la ocasión en la que quedamos segundos en el grupo fue cuando ganamos la Champions hace dos años en Bilbao», expresó, antes de volverse a lamentar. «Estamos tranquilos pero sabemos que esta competición tiene estas cosas... y especialmente estas cosas le suceden al Lenovo Tenerife», expresó.

Del partido de ayer, Vidorreta se queda con que su «exjugador y amigo Janis Blums» le regaló «un frasco de miel de Letonia; que es top».