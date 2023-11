Marce y Gio, pesadilla claretiana

Como si de un depredador que huele sangre se tratara, a Marcelinho Huertas y a Gio Shermadini es hablarles de jugar contra el Gran Canaria y comienzan a salivar. Una especie de motivación extra –sin motivo aparente– que hace que tanto el base como el interior exhiban, desde que llegaron al CB Canarias, sus mejores prestaciones cada vez que juegan contra el cuadro claretiano. Ayer, en el duelo del Arena, volvió a repetirse la historia, toda vez que la aportación de ambos (40 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias para 53 créditos de valoración) resultó fundamental en un nuevo asalto canarista al recinto de Siete Palmas.

Primer doble-doble en ACB

La enésima exhibición de Marcelinho en noviembre quizá no llama tanto la atención. Por sus recientes prestaciones y por el miedo preventivo que ya había advertido el técnico claretiano Jaka Lakovic. El brasileño volvió a dejar patente su gran momento de forma al irse hasta los 20 puntos y las 10 asistencias, en lo que es su primer doble-doble de la temporada en ACB (el martes ya lo hizo en la BCL), y el más alto en anotación desde que le hiciera 26 tantos y 11 pases de canasta al Barça en el segundo duelo de semifinales del ejercicio 20721.

‘Histórico’ en puntos

Además, con esa aportación de cara al aro rival (con 18 puntos después del descanso) Huertas se convierte en jugador Histórico en anotación, ya que supera los 6.000 puntos a lo largo de su trayectoria en la ACB. Con los 6.008 que acumula el de Sao Paulo, y con la cadencia que lleva en el presente curso (14,5 puntos de media) el base canarista va camino de entrar, como mínimo, entre los 15 primeros jugadores que más han anotado desde que se creó la competición. Esa barrera la establece Richard Scott con 6.199 tantos. Además, el sudamericano ya es segundo en asistencias esta temporada (6,4 de media) y se coloca a menos de 100 de superar a Pablo Laso en este ránking.

El despertar de Shermadini

Pero si Huertas volvió a ser, un partido más, decisivo para el CB Canarias, no lo resultó menos en el Arena Gio Shermadini. Parecía casi una fábula lo que contaba en la previa Txus Vidorreta sobre su pívot, al que había observado en sus mejores días de trabajo en lo que llevamos de curso. La razón de esta mejora parecía, cuanto menos, algo enrevesada y complicada de aceptar: el georgiano estaba descansando mejor al no hacer tanto calor. Pero los hechos han vuelto a respaldar la teoría del técnico vasco, toda vez que si bien no alcanzó las cotas de otros duelos regionales (hizo una vez 42 y en otra ocasión 41), el de ayer ha sido, con mucha diferencia, el mejor encuentro de Shermadini en el presente ejercicio.

Cerca del MVP

Tras una primera mitad desequilibrante, llegando al descanso con 25 de valoración, el georgiano bajó su rendimiento, pero acabó apareciendo de nuevo en el tramo final para acabar con 33 créditos de valoración. Solo los 36 de nota que acumuló el azulgrana Willy Hernangómez contra el Girona privaron al interior aurinegro del galardón de MVP de la undécima jornada. Pero más allá de sus números globales, lo más reseñable ayer de Gio fue su efectividad de cara al aro, convirtiendo los 15 lanzamientos que intentó. Así, hizo 6/6 desde el 4,60, mejorando con creces una faceta en la que suele ser muy fiable pero en la que se estaba mostrando muy fallón en las diez primeras jornadas, sin llegar siquiera al 70 por ciento de efectividad.

Inmaculado en el tiro

Shermadini rubricó su gran derbi con un 9/9 en tiros de dos, una marca que en Liga ACB solo había igualado o mejorado en una ocasión desde que viste la camiseta del CB Canarias. Ocurrió con el 10/10 que dejó en su estreno oficial, en un duelo que acabó con derrota canarista frente al Bilbao en la primera jornada de la 19/20. Ayer, en un derbi, y con triunfo, firmar esos registros le debe haber sabido a gloria al interior georgiano. El kachapuri en el vestuario canarista (pastel georgiano con el que el pívot obsequia a sus compañeros cada vez que es MVP) tendrá que esperar, pero el banquete que se dieron ayer el propio Gio y Huertas a costa del Gran Canaria los ratifica como auténticas pesadillas del cuadro claretiano.