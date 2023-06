El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, reconoció tras la derrota que a los suyos les faltó físico y energía ante un Unicaja que se encuentra «un punto por encima». «Hemos hecho un gran primer cuarto, con mejores sensaciones y mejores piernas que el domingo. Eso nos dio acierto y un buen trabajo defensivo; pero en el segundo cuarto el Unicaja ha estado a un nivel increíble, ha jugado con ritmo, estando acertados en el tiro de dos y de tres», argumentó el técnico bilbaíno, que alabó la entrega de los suyos pese a las adversidades.

«El haber jugado jueves nos ha dado la opción de presentar algo de batalla; si hubiera sido el martes, habríamos perdido de 20, pero con mucha facilidad. Estuvimos cerca de afrontarlo en condiciones, pero ellos sabían que esta oportunidad no la podían dejar pasar. Son más jóvenes, tienen más energía y son más físicos, por lo que han llegado mas frescos a la fase final», expuso también en relación a la limitación física de los aurinegros.

Para Vidorreta también fue clave lo ocurrido con el criterio arbitral entre los minutos 11 y 20. «Lanzaron 16 libres en un segundo cuarto, una cifra que seguramente será récord contra nosotros este año. Han abierto una diferencia que les ha permitido jugar con mucha tranquilidad», dijo de entrada, para ser luego más concreto. «En el primero, tercero y último cuarto ha habido un arbitraje, y en el segundo otro; y eso le ha dado al Unicaja mucha confianza.

Cuando tienes que remontar nueve puntos, en diez minutos tiras 16 tiros libres y no entras en bonus, con el añadido de este ambiente, el jugador gana un plus. Pudieron apretar más atrás e ir para dentro en ataque. Con el arbitraje de los otros tres cuartos habría habido más partido, pero me da la sensación de que se lo hubiera llevado Unicaja», argumentó, antes de piropear a su rival, al que le ve con opciones de meterse en la final.