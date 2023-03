El entrenador del Lenovo, Txus Vidorreta, lamentó el mal tercer cuarto de su equipo, destacó que tuvieron «más pérdidas que puntos», y aseguró que fue determinante en la derrota sufrida en la cancha del Valencia Basket aunque se mostró satisfecho por «haber defendido» el basket average particular. «Creo que en el tercer cuarto han sido mucho mejores que nosotros. En el computo global ha estado igualado y puede que nosotros un poco mejor. Pero es que hemos estado muy mal en el tercer cuarto», lamentó.

«En el tercer cuarto hemos hecho más pérdidas que puntos, así no es que no se pueda defender una ventaja es que no se puede competir por ganar. Después hemos vuelto a competir pero nos ha faltado algo de confianza y el Valencia ha ganado haciendo uso de su dominio en el juego interior, en parte por los problemas de las faltas de Gio Shermadini», añadió.

Vidorreta dijo que les costó entrar en el partido pero que tras su primer tiempo muerto y los cambios reaccionaron. «Hemos pasado de estar muy mal a muy bien. Cuando hemos abierto la diferencia más importante y llegado a 15 puntos de diferencia hemos enlazado varias perdidas evitables, aunque con el tercer cuarto que hemos hecho, que ha sido muy malo, creo que hubiera tenido demasiada incidencia mantener esos 15 de ventaja porque hemos hecho más pérdidas que puntos; así es imposible tener opción de ganar», asumió.

Vidorreta admitió que «Bolmaro estuvo muy bien», pero no quiso comentar la actuación de los árbitros. Sí dijo que a los equipos que reciben defensas de cambios no le señalan faltas sobre los interiores como visitantes. «Lo sufrió el viernes el Valencia en Vitoria. Cuando juegas fuera no sacas nada en la ventaja del grande con los pequeños solo se ha sacado una falta y ha sido a favor del equipo local», lamentó.