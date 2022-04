Vidorreta: «Han sido mejores»

El técnico del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, aseguró ayer al término del encuentro que el Valencia Basket «ha sido un poco mejor que nosotros» en el cómputo general del choque, ya que aunque «hemos estado cerca, ellos han dominado prácticamente los 40 minutos». Explicó el preparador vasco, no obstante, que a pesar del cambio positivo exhibido en toda la segunda parte, «nos vamos con el regusto de la derrota, pero por lo menos con la capacidad de reacción y el buen juego que hemos realizado en la segunda parte. Si no juegas bien, aquí no puedes anotar los 57 puntos que hemos metido en los últimos 20 minutos».

«Hemos estado horrorosos en el segundo cuarto, y luego en el segundo tiempo hemos vuelto a ser nosotros mismos, y eso nos viene bien para los próximos partidos. Nos queda que hemos estado cerca, pero no ha sido suficiente», reconoció el bilbaíno. Describió que el de ayer «fue un partido raro por nuestra parte y aunque en el primer periodo, cuando estábamos controlándolos, no tenía buenas sensaciones, no veía que tuviéramos el plan del partido en la cabeza, y eso nos ha pasado factura en el segundo cuarto». Otro mal cuarto condena al Lenovo Justamente en ese instante, insistió, «no solo no hemos hecho el juego del partido, sino que tampoco hemos competido al nivel que debemos hacerlo en un encuentro tan importante como el que estábamos disputando contra el Valencia, y con la quinta plaza en juego», lamentó. Para Txus Vidorreta «esa diferencia ha sido al final decisiva, que aunque hemos hecho muy buenos minutos en la segunda parte, siempre hemos cometido un error que nos ha penalizado, por ejemplo, la última pérdida cuando estábamos dos puntos abajo», dijo en relación al error entre Salin y Wiltjer. Puso en valor el juego exhibido en la segunda parte, pero se mostró contrariado con la falta antideportiva señalada a Huertas, del que dijo «tiene que darse cuenta de que en esas situaciones, sea falta o no, si parece falta te van a pitar la antideportiva. Un jugador de su experiencia no tiene ni que meter la mano», cuando es tan imperante en los encuentros y tras haber hecho un mes de marzo extraordinario. Justificó sacarlo de la pista tras la antideportiva «porque no nos podíamos permitir jugar sin Marce muchos más minutos».