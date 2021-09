El Lenovo Tenerife se quita el mal sabor de boca de la derrota de hace unos días en Santa Cruz. En su segundo partido de pretemporada, el cuadro lagunero se impuso esta vez al Gran Canaria, dando muestras además de ser un equipo con capacidad de sufrimiento. Y es que tras verse en dos ocasiones contra las cuerdas (primero con un 33-26 tras un 11-0, y luego con un 59-48 ya mediado el tercer periodo), los de Marco Justo (Txus Vidorreta se encuentra en Suiza en una reunión con la Champions) tiraron de carácter para firmar un parcial de 6-25 (65-73) con el que encaminaron su triunfo. Una recuperación comandada por la experiencia de Huertas, pero también liderada por la garra de Sulejmanovic en los dos lados de la cancha, algunos minutos de calidad del debutante Wiltjer, e igualmente cerrando su propio rebote, una faceta que le dio previamente muchos quebraderos de cabeza. Pese a la aparición final de Slaughter, el Canarias supo aguantar para sumar su primer triunfo de la pretemporada a menos de dos semanas para la disputa de la Supercopa en el Santiago Martín.

Arrancó el choque a golpe de triple (6-6, con uno de Sastre y otro de Sulejmanovic), y aunque el Canarias sufrió con los puntos a media distancia de Pustovyi (seis seguidos) y Huertas estuvo incómodo en la dirección, su notable actividad atrás, su presencia en el rebote ofensivo y ser capaz de alargar el acierto desde el perímetro (Sastre de nuevo), le permitieron tomar la delantera (12-13). La entrada en cancha de Shermadini (seis puntos) y un canastón a la media vuelta de Wiltjer hicieron posible que los laguneros también alcanzaran en franquicia el final del primer cuarto (19-21).

Llegó a disponer de cuatro puntos de renta el Lenovo (22-26 tras triple de Sastre), pero ahí el Granca dio con la tecla con la dupla Salvó-Stevic, tan activos atrás como efectivos delante. A ellos dos se unió AJ Slaugther para rubricar un parcial de 11-0 (33-26, 15’) que obligó a Marco Justo a solicitar tiempo muerto. Los canaristas salieron del bache con una canasta de Huertas, aunque volvieron a sufrir con su propio rebote antes de que dos desajustes defensivos seguidos dejaran solo a Slaugther (38-33). Ahí, entre Shermadini y su acierto en el tiro libre, los tinerfeños devolvieron el golpe (5-13) y lograron retomar la delantera poco antes del intermedio (38-39).

El mano a mano de los dos primeros cuartos pareció continuar en el arranque del tercer periodo (42-43), pero en ese momento el Lenovo se desequilibró. Delante estuvo impreciso y no supo definir en varios de sus ataques, mientras que atrás, entre que se metió muy pronto en el bonus, y no logró frenar a Pustovyi, vio como la brecha empezó a abrirse. El ucraniano fue imparable tanto para Shermadini como para Guerra, bien en acciones directas como en segundas opciones para irse hasta los 13 puntos en apenas seis minutos y situar al Granca 11 arriba (59-48). Inferior en la lucha interior (el cuadro de Fisac hizo mucho daño en el rebote ofensivo), y con problemas en algunos momentos para sacar el balón desde su propia cancha, el Lenovo se agarró de nuevo a la veteranía de Huertas para no irse del encuentro (59-52). El brasileño anotó y asistió, antes de que apareciera en escena Wiltjer, irregular hasta ese momento en su debut, pero que sumó cuatro puntos casi seguidos para dejar a los de Justo solo dos abajo a falta del último acto (63-61).

Parcial de 0-11

La recuperación canarista se mantuvo en los primeros compases del cuarto periodo (dos libres de Doornekamp y canasta de Huertas) para un parcial de 0-11 (63-65). Paso al frente en el lado ofensivo de la cancha, pero sobre todo mejora cerca de su propio aro, donde los laguneros apretaron para forzar malos tiros de su rival a la vez que minimizaron las segundas opciones de los claretianos. Añadiendo alguna contra a su repertorio, el Lenovo llegó a disponer de una renta de ocho tantos (65-73, 34’), desperdiciando incluso tres ataques seguidos para abrir aún mayor diferencia.

Algunos errores aurinegros en el tiro y cuatro puntos seguidos de Brussino dieron vida al Granca (69-75), y aunque Fitipaldo y Rodríguez parecieron dar la puntilla (72-80), la aparición en escena de Slaugther (siete puntos consecutivos) mantuvo el suspense (76-80) con minuto y medio por jugarse. En el carrusel de los tiros libres al Canarias le valió con que Sastre y Fitipaldo anotaran uno cada uno, para llevarse el triunfo (78-82).