España se cita con la historia y mira a los Juegos Olímpicos

Llegó el momento. Ese con el que todas las futbolistas de la selección española -y las que por desgracia siguen en casa- soñaron. “Jugar unos Juegos es lo que me queda por hacer”, decía Aitana Bonmatí después de ganarlo todo este año, también el Balón de Oro. Y el billete a París pasa por Sevilla.

La selección juega este viernes (21.00h) su partido más importante de la historia en suelo español. La campeona del Mundo recibe en La Cartuja a Países Bajos en la semifinal de la UEFA Women's Nations League con un doble aliciente: el pase a la final y una plaza en los Juegos Olímpicos de este verano.

Si gana al combinado neerlandés, España estará en la final de la Nations League del día 28 de febrero -la otra semifinal la juegan Francia y Alemania- y también tendrá una plaza asegurada en los Juegos de París. Si pierde, su participación olímpica dependerá de lo que haga Francia, selección con plaza asegurada porque es la anfitriona. Si Francia gana a Alemania y España pierde, el último billete a los Juegos se jugará en el partido por el tercer y cuarto puesto.

La última vez que España y Países Bajos se vieron las caras fue en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, el pasado 11 de agosto, en los cuartos de final, con una victoria sin precedentes para la Roja. Mariona Caldentey adelantó al combinado nacional en los minutos finales, Van der Gragt empató en el tiempo añadido y Salma Paralluelo anotó el gol de la victoria en la prórroga. El resto es historia y este equipo ya luce una estrella en el pecho.

España logró su plaza en esta final a cuatro de la Nations League después de una fase de grupos prácticamente perfecta y a pesar de todo el ruido alrededor de la selección a principios de temporada, con el ‘Caso Rubiales’, la destitución de Vilda, el nombramiento de Montse Tomé en su lugar o la cumbre de Oliva. Cinco victorias y una derrota insignificante contra Italia.

Países Bajos, por su parte, se clasificó en la última jornada, gracias a un doblete de Damaris Egurrola en el tiempo de añadido que dejaba a Inglaterra fuera.

Las palabras de Montse Tomé e Irene Paredes

Sobre la presencia o no de Alexia Putellas en la semifinal -que SPORT, del grupo Prensa Ibérica, ya adelantó que estaba descartada para este partido-, no quiso pronunciarse Montse Tomé en la previa. "Cuando termine, valoraremos como están las futbolistas. Alexia está bien en su proceso de readaptación, está entrenando lo que puede”. "No voy a dar pistas al rival. Tenemos un objetivo importante que es estar en los JJ.OO", reiteró ante la insistencia de la prensa.

Irene Paredes destacó la velocidad de Beerensteyn y la importancia de estar concentradas para que no les gane la espalda. "Sabemos que corremos riesgos y tendremos que estar muy pendientes".

Y aprovechó la ocasión, la capitana, para hacer “un llamamiento a la afición, se lo van a pasar bien”, dejando claro que “jugar en casa es una oportunidad; no es la mejor situación que cambien el estadio quince días antes, pero confiamos en que la afición venga a animarnos”. Puede ser su (nuestra) gran noche…