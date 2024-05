El Paso, sin complejos ante el Barakaldo

Sin presión y con ambición, el Atlético Paso se adentra en la ronda de semifinales de la promoción de ascenso a Primera RFEF. Después de una fase regular notable, que terminó con un quinto puesto, el equipo palmero disputa hoy ante el Barakaldo el duelo de ida de la eliminatoria inicial. Será a las 11:00 en el municipal de El Paso y se podrá ver por la Tele Canaria.

El sorteo de los emparejamientos cruzó al conjunto verdinegro con un Barakaldo que fue segundo en su grupo, a seis puntos del campeón Athletic B, equipo con el que perdió sus dos únicos partidos. El conjunto entrenado por Imanol de la Sota cerró el calendario con una racha de seis victorias consecutivas. En total, marcó 61 goles y encajó 19. Son números que ponen de manifiesto el potencial del rival de un Paso que logró 28 tantos y recibió 21 en su segunda temporada en la categoría.

Manolo Sanlúcar, entrenador local, calificó al Barakaldo como un «equipo muy realizador», defensivamente fuerte, «potente» en su «estructura» y variado en su juego. Pero el Atlético Paso no se siente acomplejado. «Veo al equipo bien», advirtió el técnico. «Lo veo muy tranquilo y eso me gusta. El grupo tiene una ilusión tremenda y ganas de que empiece la eliminatoria. Pedí la mejor semana de entrenamiento y se ha cumplido. Contamos con todos y me gusta cómo van las cosas», manifestó.

El Barakaldo se ejercitó ayer en la Ciudad Deportiva Javier Pérez antes de completar el trayecto a La Palma. De la Sota destacó la fortaleza del Atlético Paso en su casa. «En su campo son muy duros. Es pequeño y de hierba artificial. Sabemos lo que nos vamos a encontrar. Ellos hacen pocos goles y también reciben pocos», declaró.

Quedará un segundo partido en Lasesarre. El Paso sabe que no le valdrá el empate en el cómputo general de los dos encuentros, incluyendo una hipotética prórroga –no habría tanda de penaltis–. El Barakaldo parte con ventaja por haber quedado mejor en Liga.