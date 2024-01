"Me dijo que quería irse a final de temporada y acepto esta fórmula porque es Xavi y es una leyenda del club". Ese es el mensaje que ha lanzado Joan Laporta, el presidente del Barça, en un mensaje institucional divulgado a través de los canales edl club. Lo ha hecho el dirigente en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí donde ha estado charlando con el técnico, que ha comunicado su decisión a los jugadores, que ya lo sabían, obviamente, desde la noche del sábado en que la hizo pública.

"Lo acepto porque me lo propone él y es una persona que quiere al Barça. Lo acepto porque sé que su compromiso es máximo", ha precisado el presidente del Barcelona, dejando claro que si esa opción de continuar se la hubiera propuesto otro técnico no lo habría aceptado. "Me lo ha propuesto, es una persona honesta. Actúa con mucha dignidad", ha reiterado el dirigente.

"La Liga está difícil, pero todavía no está perdida. Y se debe luchar para quedar lo mejor posible sin descartar ganarla", ha dicho Laporta instando a no fallar, al menos, en las posiciones que dan acceso a participar en la próxima Liga de Campeones.

Máxima exigencia a los jugadores

Necesita el Barça, por prestigio deportivo y necesidad económica, quedar entre los cuatro primeros de la Liga. "Se debe poner todo lo que tenemos para intentar ganar la Champions. Iremos paso a paso y con compromiso y con más carácter y sin perder la concentración y con el entrenador dándolo todo, que sé lo hará, y con los jugadores comprometidos, podremos conseguir a final de temporada alguno de los objetivos que nos hemos marcado".

"El club está bajo control en el tema institucional. Y en el tema deportivo es verdad que no están saliendo las cosas como se habían planificado" Laporta - Presidente del Barça

Ha pedido Laporta "remontar esta situación que no es agradable", por lo que ha exigido "unión" a todos los estamentos del club. "Ellos, como equipo, tienen que tirarlo hacia adelante. El club está bajo control en el tema institucional. Y en el tema deportivo es verdad que no están saliendo las cosas como se habían planificado", ha argumentado Laporta, recordando que se viene de un curso "donde se ganó la Liga y la Supercopa".

"Con una plantilla mejorada teníamos unas expectativas más buenas que, de momento, no se han cumplido" Laporta - Presidente del Barça

Un capital que ha dilapidado el equipo en este desastroso arranque de temporada. "Con una plantilla mejorada teníamos unas expectativas más buenas que, de momento, no se han cumplido", ha dicho el presidente en una velada crítica hacia la gestión del entrenador por no sacar lo mejor de cada uno de sus jugadores.

"Pido a los culés su ayuda"

"Tenemos que girar esta situación. Y quiero dar un mensaje a los culés", ha contado Laporta mirando directamente a la cámara para dirigirse a los aficionados del Barça. "Sabíamos que sería una temporada complicada porque teníamos que ir a Montjuïc. A final de este año, si no hay ningún impoderable, volveremos al Camp Nou.Todo va según lo planificado. Quiero agradecer el compromiso de la afición con el equipo y contra el club", ha recordado el dirigente.

"Tuvimos contra el Villarreal la segunda mejor entrada de la temporada y con el aficionado animando en todo momento al equipo. Les pido que sigan así", ha reclamado Laporta, agradeciendo el "esfuerzo" por subir a la montaña olímpica. "Os pido que sigáis animando al equipo y con vuestra ayuda podrá revertirla".