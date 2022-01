El centrocampista Joan Jordán destacó este viernes, en el acto organizado por el Sevilla por la renovación de su contrato hasta 2027, que "la confianza depositada es una responsabilidad más" que tiene en su carrera profesional en el club hispalense.

El futbolista catalán recibió este homenaje en el antepalco del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, cuando cumple con esta su tercera temporada como sevillista, bajo el lema de 'Joan Jordán, uno de los nuestros' y con la presencia del presidente del club, José Castro; y el director deportivo, Ramón Rodríguez 'Monchi', entre otros.

Jordán reconoció que "es un día muy especial, de los mas especiales" de su carrera deportiva y que su "ilusión y sueños es seguir aquí, esta temporada y cinco mas", dijo el futbolista, quien prometió "seguir trabajando para mejora y estar con el Sevilla lo mas arriba posible".

"Me emociona porque es lo que quería. La gente no se puede creer lo que siento por esta renovación porque saben todos lo que he sufrido para estar aquí", afirmó un Jordán visiblemente emocionado rodeado en el acto de su familia.

El centrocampista aseguró que está donde le "quieren" y subrayó el cariño que le muestra la afición sevillistas, que "es increíble".

"Sabía a donde venía, pero una vez aquí te empapas de todo. Es un club europeo muy importante, pero además los valores del club están por encima de todo, que es lo que hace que vaya por donde va", relató.

Jordán, sobre la marcha del equipo en la actual temporada, dijo que en LaLiga están en "buenas posiciones -segundos-" y que la Liga Europa, en la que están clasificados para los dieciseisavos de final, tienen "mucha ilusión" porque es una competición que el equipo ha ganado seis veces en su historia, la última con él también como jugador.

"Tenemos tres meses y medio o cuatro por delante increíbles y la ilusión es total", declaró Jordán.

El presidente del club intervino en el acto para precisar que "el Sevilla no renueva a Joan Jordán, Joan Jordán se ha renovado por su rendimiento. Es un jugador de club que aquí ha hecho mucho y puede hacer mucho mas".

Monchi, por su parte, deseó que el centrocampista levante "algún título más" con este equipo, aunque precisó que "será difícil que te lleves un título mayor que ser considerado uno de los nuestros".

"No hay título mayor. Ser uno de los nuestros no se compra besándose el escudo o con tuits populistas, se gana con una actitud y una forma de ser. Te lo has ganado, representando los valores del club más grande que hay en el mundo. Pudiendo haber utilizado un lenguaje menos prudente, no hace mucho, has optado por el silencio. Tu prudencia y tu silencio te hace ser mejor persona y mejor profesional", comentó el director deportivo sevillista.

El centrocampista, de 27 años, ha disputado hasta la fecha 129 partidos desde su llegada en el verano de 2019, 91 partidos en Liga, trece en la Liga de Campeones, diez en la Liga Europa y catorce en la Copa del Rey, además de su participación en la Supercopa de Europa, en los que ha anotado cinco goles y repartido once asistencias.

Nacido en la localidad gerundense de Regencós, el mediocentro llegó al Sevilla procedente del Eibar, que lo fichó desde el Espanyol, su club formador.

Amenazas tras el derbi andaluz

Jordán desveló que tras lo sucedido en el derbi de Copa en el campo del Betis, que tuvo que suspenderse el pasado 15 de enero al ser alcanzado el futbolista en la cabeza por un palo de PVC lanzado desde la grada, su familia "ha recibido amenazas".

"A nivel persona, yo y mi familia lo hemos pasado bastante mal. Mi familia ha recibido amenazas, algo que no debería suceder", dijo el medio catalán en el antepalco del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a preguntas de los periodistas sobre todo lo ocurrido a raíz de ese incidente.

"Como bien sabéis, he estado callado, no quería pronunciarme. Voy a decir una cosa y zanjar el tema por mi parte. Yo fui el agredido y, a partir de ahí, lo demás está demás. Es un pena que en los campos pasen estas cosas", destacó Joan Jordán.

El centrocampista añadió que, "quitando eso, cada uno ha dado su opinión y ha comentado lo que quería comentar. Cada uno tiene la clase que quiere tener", y reiteró que dejaba el "tema por zanjado" porque estaba en el acto de renovación de su contrato junto a su familia y sus hijos.