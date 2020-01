Aaron White cierra el círculo

El anhelado refuerzo, en el momento que más falta hace. Tras casi 100 días de la desvinculación de Pablo Aguilar por no terminar de recuperarse de su lesión de muñeca, y después de algunos posibles candidatos cuyos nombres salieron a la palestra –caso de Vezenkov del Olimpiacos–, el CB Canarias parece haber dado por fin en la diana. Así, –tal y como adelantó ayer la web Encestando– el elegido es Aaron White, un ala pívot norteamericano de 2,06 metros y 27 años que hasta la fecha militaba en el Olimpia Milano de Euroliga. Su escasa presencia en los esquemas de Ettore Messina han desembocado en una salida de la que se ha sabido aprovechar el conjunto lagunero, que por fin podrá completar la configuración deseada de plantilla justo antes de abordar el tramo más exigente de la temporada con partidos en cuatro competiciones diferentes y con dos títulos en juego.

Con White, el Iberostar ganaría a un jugador con hambre y deseoso de saciar sus ganas de baloncesto, ya que entre Lega y Euroliga solo ha jugado 23 de los 36 encuentros que ha disputado el Olimpia Milano, donde compartía vestuario con el tinerfeño Sergio Rodríguez. En la competición transalpina promedió 12 minutos con 3,6 puntos y 1,6 rebotes, mientras que en la continental, en poco más de 10 minutos por duelo, estaba firmando 2,1 puntos y 1,4 rebotes. De concretarse su llegada –ayer ya no viajó con su equipo a Turquía–, sería el quinto europeo para el ala pívot tras jugar en el Telekom Bonn (15/16), pasar por el Zenit San Petersburgo (16/17) y dar el salto luego al Zalgiris Kaunas (17/19), con el que llegó a jugar una Final Four de la Euroliga.