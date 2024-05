El tinerfeño que triunfa en Portugal: un 'artilheiro' llamado Cristo González

Cristo González (Santa Cruz de Tenerife, 24/10/1997) ha encontrado su sitio. Después de varias temporadas en las que sus números estuvieron por debajo de su verdadero potencial y de cambiar de equipo cada verano, el delantero tinerfeño se ha destapado como uno de los principales goleadores de la Primeira Liga, o lo que es lo mismo, la máxima categoría de Portugal. Una competición que finalizó recientemente con el título para el Sporting y un más que digno séptimo puesto para el Arouca, club al que se incorporó el de Añaza el pasado verano. El resultado global es difícil de superar: 34 partidos jugadores –todos los del calendario y solo uno como suplente–, 15 goles –uno más en la Liga Conferencia– y nueve asistencias. Son sus mejores registros desde que destacó en el filial del Real Madrid con 20 dianas en el curso 2018/2019 en Segunda B.

Este momento cumbre de Cristo ha coincidido con su desvinculación del Udinese. En julio de 2019, la entidad deportiva italiana decidió invertir 1,5 millones de euros para contratar por cinco temporadas al atacante tinerfeño, que había llamado la atención por su sobresaliente trayectoria en el Castilla a lo largo de dos campañas –llegó a marcar un gol y a participar en cuatro partidos del primer equipo, uno de Liga y tres de Copa–. A su vez, el Real Madrid había pagado 750.000 euros en 2017 a un CD Tenerife que fue su plataforma de formación y de despegue. De hecho, su debut en el fútbol profesional se produjo en el club blanquiazul en 2014 en Segunda. Después de tres temporadas, fue traspasado con un balance de 54 encuentros y seis tantos.

Aunque perteneció al Udinese cuatro temporadas –no cumplió la quinta–, solo jugó dos veces con el conjunto italiano y fue en la Copa, no en la Serie A. A lo largo de esa larga etapa fue cogiendo rodaje en equipos de la Segunda División española, a los que se unió a préstamo: Huesca 19/20, Mirandés 20/21, Valladolid 21/22 y Sporting 22/23. Sus cifras realizadoras en Liga fueron de seis, cuatro, tres y seis goles con cada uniforme.

Fue entonces cuando el Arouca se cruzó en su camino. Liberado de las constantes cesiones del Udinese, al fin pudo elegir su destino para firmar en propiedad con otro club. Y no se equivocó. Optó por un modesto equipo del área metropolitana de Oporto, un club con una corta trayectoria en la Primeira Liga, pero que le daba la oportunidad de adentrarse en la Liga Conferencia, la tercera competición europea. Esa aventura continental no duró mucho, apenas una eliminatoria de la fase previa que dominó el Brann noruego y en la que el tinerfeño consiguió un tanto –en el 2-1 de la ida, antes del 3-1 de la vuelta–. Esa fue su casilla de salida en el apartado anotador. En Liga se estrenó en la fecha inaugural, ante el Estoril, y no bajó el ritmo. Todos sus goles coincidieron con triunfos o empates de la escuadra amarilla, entrenada por el portugués Daniel Ramos. Quince dianas en Liga –tres de penalti- llevaron su firma. Pero eso no fue todo. De camino, Cristo pudo repartir nueve asistencias.

Sus quince aciertos no le valieron para ser el máximo artillero del Arouca. El 9 grancanario Rafael Mujica, con pasado en la UD Las Palmas, se apuntó cinco más.

Con todo esto, en su primera temporada en Portugal, Cristo terminó como uno de los artilheiros de la competición, el cuarto, por detrás del sueco Viktor Gyökeres, del Sporting (29); el francés Simon Banza, del Braga (21); y de Mujica.

La alta producción del Arouca no tuvo la correspondencia de la clasificación para una competición europea, pero el séptimo puesto final fue bien recibido por un club dispuesto a seguir creciendo a la sombra de los grandes, Sporting, Benfica, Oporto... En ese progreso tendrá su espacio Cristo González, cuya renovación hasta junio de 2026 fue anunciada por el club a comienzos de febrero.

En la campaña venidera, el tinerfeño cambiará de técnico. Daniel Sousa pasará al banquillo del Sporting de Braga y el sustituto será el uruguayo Gonzalo García.

El éxito de un tinerfeño en Portugal no es algo nuevo. El pionero fue Antonio Jesús García, más conocido como Toñito. Después de formarse en la cantera del Tenerife, en 1997 se animó a hacer las maletas y probar suerte en el país vecino. Era una época en la que eso de cruzar fronteras no era algo tan habitual para los futbolistas españoles. Empezó en el Vitoria de Setúbal y triunfó en el Sporting, con el que conquistó una Liga y dos Supercopas, debutó en la Champions League y, entre otras cosas, fue testigo de la irrupción de un jovenCristiano Ronaldo. También pasó por el Boavista y por el Leiría, siempre en Primera.