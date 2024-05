El CN Echeyde cumple y se salva

Con el triunfo sufrido en el primer partido del play-out por la permanencia disputado en la Acidalio Lorenzo (10-9), CN Echeyde buscaba cumplir con su objetivo, y lograr en la piscina del CN Sant Feliu, una nueva victoria que fuese definitiva. Y lo logró. El equipo de Albert Español aplicó el aprendizaje que obtuvo tras el duelo de ida del miércoles y salió enchufado desde el primer minuto. Se puso 0-3, resistió a la reacción local y acabó imponiéndose.

Con un arranque espectacular a base de zurdazos de Ashworth Molthen, la ventaja de tres goles llegó en apenas dos minutos de partido. Gran inicio que dejó helada a la piscina del Club Natación Molins de Rei, llena hasta la bandera para apoyar a los suyos. Con ello, los locales se vieron obligados a despertar, y lo hicieron con la fórmula que mejor les fue en la Acidalio el pasado miércoles. Superioridad numérica, balón a la boya y tanto de Darko Stojanovic. Reducían distancias los catalanes, que consiguieron marcar su segundo gol por medio de Gabriel Acosta (2-3), en cuestión de un solo minuto.

Poco le había durado la alegría a un Echeyde, que fue consciente de que no iba a ser un camino de rosas. Así se llegó al primer parón, tras una sequía de ambos conjuntos en el tramo final del periodo inaugural y todo muy apretado. Igualdad en un marcador, que tampoco quiso moverse hasta casi el ecuador del segundo periodo. Empataba el encuentro Vicenç Zurita y mandaba un aviso a su exequipo, que no tardó en responder con un disparo colocado del entrenador-jugador, Albert Español. Con 3-4, se volvió a ver una buena versión de los chicos de la Acidalio, quienes consiguieron hacerse fuertes con el boya Diego Mercado, a pesar de la sensible baja de Mees Keuning por una lesión en el hombro. El mexicano aumentó la renta para el 3-5, que pudo ser más. Y es que el Echeyde perdonó una acción clara de gol con un jugador más. Lo siguiente: un tanto de Tomás Tilatti para el Sant Feliu.

Pasado el entretiempo, la acción volvió a la piscina con un cuadro insular no tan preciso y más precipitado en su empeño de buscar al boya. Todo ello desembocó en una sequía goleadora de los pupilos de Español, que volvieron a pecar de perdonar oportunidades de gol claras. Entre ellas, una expulsión del portero oponente. Con un cambio de guion no tan positivo para el Echeyde, tuvo que aparecer el guardameta Diego Malnero, quien con intervenciones de mérito logró mantener a los suyos por delante en el electrónico a pesar de que José Luis Peralta se saliera con la suya y consiguiera colarle una vaselina exquisita (5-6).

Con el duelo igualado en la recta final, Ashworth Molthen, desaparecido en combate tras su tempranero hat trick, cargó su zurda y reventó la escuadra de la portería catalana. Golazo para poner el 8-9, y para apostar todo a la defensa, a la garra y al corazón. Funcionó. El Santa Cruz Tenerife Echeyde seguirá en la mejor liga del mundo la próxima campaña tras un cierre de temporada sobresaliente (pleno de cinco victorias). Y serán ocho años consecutivos en División de Honor. Mucho mérito.