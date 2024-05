Garrido asegura que el consejo aún no ha elegido nuevo técnico

El máximo accionista del CD Tenerife, José Miguel Garrido, negó ayer que el entrenador de la próxima temporada esté elegido ni haya acuerdo aún para su contratación. En una conversación donde apenas abordó la posible continuidad de Asier Garitano –ya prácticamente descartada–, el inversor madrileño reiteró que «los requisitos para el fichaje» son los mismos que ya se pusieron sobre la mesa el año pasado, en velada alusión a la experiencia, al conocimiento de la categoría y de la propia plantilla, en la que anunció varios movimientos para hacerla «aún más competitiva».

Garrido aseguró que «el procedimiento a seguir» será idéntico al del curso anterior. «Hay un consejero y un director deportivo con un equipo de analistas a su disposición. Entre todos elevarán una propuesta al consejo de administración, que será el que decida», anotó. «Entiendo las prisas, pero no que se comuniquen cosas que no son ciertas, o que no han ocurrido», apuntó para desmentir así el acuerdo con Abelardo Fernández anunciado por varios medios de comunicación.

Para el accionista blanquiazul, en el Tenerife no cabe una revolución. «No haremos ni 10 ni 12 fichajes, eso no», señaló. Sí dejó abierta la posibilidad a que salgan algunos jugadores con contrato en vigor, «en un asunto que compete a la dirección deportiva y desde el legítimo deseo que tienen todos, el de jugar más». Además, anunció que la comisión deportiva «va a hacer el máximo de los esfuerzos por quedarse en propiedad» a Luismi Cruz, del que dijo que «está agradecido» con el Tenerife por haberle dado «la continuidad y la confianza» durante esta campaña.

De paso, dio por hecha la incorporación a la portería de Salvi Carrasco, del que valoró su «proyección»; y enunció que su posición queda bien cubierta. A Juan Soriano, que ha decidido no renovar, le agradeció su «implicación, compromiso y colaboración».

Un límite salarial que sea ‘top 10’

Garrido aseguró que el tope salarial de la próxima temporada «estará entre los diez más altos» de la categoría, pero lejos del que presentarán los tres equipos descendidos de la máxima categoría. En este sentido, enunció que el esfuerzo realizado en la ampliación de capital, con una recaudación superior a tres millones de euros, permitirá componer un plantel «que tenga opciones» de lograr el anhelado salto de categoría.Sí advirtió de que el ascenso del filial a Segunda RFEF comporta una inversión de unos 400.000 o 500.000 euros que computarán también en el cálculo del límite del club.

Suscríbete para seguir leyendo