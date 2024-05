Confidencias en la cumbre

A los pies del volcán, a las faldas de la montaña. Es el escenario que eligen dos tinerfeños que ya viven y sienten en blanco y verde. Son los colores del Paso, el tercer club canario en el escalafón. «Aquí se hacen las cosas bien», coinciden ambos.

Un partido de fútbol irrumpe en la quietud de El Paso, municipio palmero con apenas 34.000 habitantes y uno de los más afectados por la erupción del Tajogaite. El volcán se apagó y la vida se encendió de nuevo. Si se repusieron a lo sobrenatural, mucho más terrenal y asequible parece el desafío deportivo que viene. Un cruce a ida y vuelta contra el Barakaldo, pero ante todo la sensación de verse protagonistas y brindar una alegría al pueblo. Ayoze Placeres y Guti, futbolistas tinerfeños que se pusieron al servicio de sus vecinos en 2021 «cuando hubo que ayudar y echar una mano», hablan ahora solo de su pasión e ilusiones. De fútbol. Del Paso. Del reto que les une.

¿Cómo está el pueblo?

Guti: Creo que muy ilusionado. Sabemos lo que nos jugamos el domingo y creemos que puede ser un gran día. Lo visualizamos como algo bonito y ellos –señala a los vecinos– son parte activa y fundamental de lo que va a ocurrir. Ellos también juegan.

Ayoze: Un playoff no se juega todos los días y pienso que nos lo hemos ganado. Me refiero a todos, a la gente, al pueblo. Ahora toca disfrutarlo. Y competirlo. Tampoco hay que hacer cosas extraordinarias. Yo vivo la semana como una más, dentro de lo que especial que va a ser el partido cuando el balón eche a rodar.

Un gol de Guti cerró la liga regular. ¿Soñando con marcar también ahora que vienen los cruces?

Guti: Pero eso es lo de menos. Cerramos con victoria, que era lo que quería el míster y nosotros. Ahora la idea es centrarnos en el Barakaldo y da igual quién meta si se logra el objetivo.

¿Es verdad que eran ustedes el rival que nadie quería?

Ayoze: Puede ser. Nosotros hemos mostrado mucha solidez. Somos un equipo con mucha experiencia.

Guti: Si algo tenemos es gente con mucha experiencia.

Ayoze: Y el viaje. Creo que muchos clubes nos querían evitar porque no les agrada venir tan lejos. Lo que hablamos siempre: que nosotros lo hacemos cada dos semanas, pero a ellos venir una vez ya les cuesta.

¿Cómo vivieron el sorteo?

Guti: Estábamos de viaje así que nos enteramos por el grupo de wasap.

Gustavo Rodríguez, Guti. / El Día

¿Y con qué iconos respondieron?

Guti: De ilusión, de ilusión...

Ayoze: Al final el rival daba un poco igual, nos importa sobre todo centrarnos en nosotros mismos.

Guti: Es que ya habrá tiempo de analizar al Barakaldo, pero es verdad que de momento, y estamos a miércoles [la conversación fue ayer] lo importante es dar nuestra mejor versión.

¿Les seduce ir a Lasesarre?

Guti: Bendito problema tener que viajar cuando ya todos los equipos han acabado. Eso significa que hemos trabajado mucho para ello, que nos lo hemos merecido y que ahora tenemos opción de premio grande.

Ayoze: Yo solo pido que la eliminatoria sea como ha sido todo el año.

¿Qué resultado firman?

Ayoze: Ganar el partido y dejar portería a cero. Hacer lo que todas las veces que hemos jugado en casa. Casi todos nuestros partidos han sido parecidos. Se trata de seguir en la fórmula que a nosotros nos ha venido bien.

Guti: Eso es. Es saber cuáles son los puntos que nos han llevado hasta aquí. Esa va a ser la clave. Si no renunciamos a nuestros valores y a nuestro estilo, habremos dado el primer paso.

¿Hasta qué punto va a ser clave el factor campo?

Guti: En el Municipal suelen pasar cosas bonitas y el domingo con el apoyo de la afición de El Paso y de toda la Isla, yo confío. No jugamos solo nosotros. El equipo lo que hace es competir por los vecinos, por la afición. Representamos al pueblo, que esto es cosa de todos.

¿Y cómo llevan la repercusión que está adquiriendo el partido?

Ayoze: Al final todos tenemos el objetivo de seguir creciendo. Se están haciendo las cosas muy bien por parte del club, por parte del entorno. Yo echaba en falta un equipo canario con esta ambición, con estas ganas de querer mejorar, y lo están mostrando a cada ocasión que se les presenta. Ahora mismo estamos ahí, no estamos hablado de ascenso y sí de ir paso a paso. Hay que vivir una semana tranquila. Si nos salimos del camino, nos equivocamos. Luego ya todo vendrá.

Guti: ¿Te acuerdas del partido de Copa? ¿De cuando vino el Espanyol? No hemos parado de vivir cosas increíbles.

Ayoze Placeres. / El día.

Aquel día casi se obra el milagro.

Guti: Me quedo con lo que disfrutó la gente. El pueblo palmero es muy de fútbol, aquí se viven mucho los partidos y desde que llegué en Tercera la verdad es que no he vivido nada igual a este ambiente. Al final es normal que nos teman. Como decía Ayoze se han hecho las cosas muy bien y han llegado los frutos. Quizá el año pasado nos costó más. Fue por la adaptación a la categoría.

Y a todas estas, ¿cómo se adaptan dos chicharreros a vivir en la Isla Bonita?

Ayoze: Aquí hay de todo. Lo tengo todo apuntado en el móvil, si quieres miro. Los sitios para comer pescado, comer carne, ir a la playa, visitar charcos... Es una vida muy canaria. La isla tiene de todo y hay un día a la semana que es para nosotros. Los martes, que son de escapada. Por ejemplo, para irse de pesca.

Guti: En Tazacorte se está bien también, eh. En Fuencaliente, lo mismo. Si quieres playa, playa. Si quieres montaña, montaña. Y por supuesto ir a comer al Chipi Chipi. Sería mi ruta perfecta.

¿Y el Paso? ¿Cómo es?

Guti: El ambiente es muy familiar, muy cercano.

Ayoze: Es bonito sentirnos reconocidos, saber que el Atlético es algo importante para los pasenses. Vas a desayunar a los bares que hay aquí y conoces a todo el mundo. Es todo muy cercano, está todo a mano. Los domingos ves en la grada a la gente con la que has desayunado, o con la que has tomado un café por la tarde. Esta semana se nota que lo que viene es especial; la gente te saluda, te da ánimos. Hay mucha cordialidad pero mucha emoción.

Guti: Yo llevo tres años aquí y me sorprendió el primer año que la gente no era del Barça, ni del Madrid. Aquí son del Atlético Paso y los niños por Reyes se piden nuestra camiseta. Tenemos que dar el máximo. ¿Por qué? Porque representamos a mucha gente. Esa lealtad, ese compromiso de la afición nos obliga a ser ejemplares.