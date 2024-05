La relación del Atlético Paso con un referente del fútbol mundial

Never Say Never (NSN) es una empresa que se presenta como un «conector internacional de audiencias globales a través del poder del deporte y el entretenimiento». Algo así como una agencia de representación que va más allá de los cometidos convencionales de estas compañías. No se limita a ejercer de intermediaria ni a tratar de solucionar el futuro de futbolistas. También asesora a artistas, organiza actuaciones y partidos, produce trabajos audiovisuales... Eso y mucho más. Fue fundada en 2018 por Andrés Iniesta y por su amigo y socio Joel Borrás, inicialmente con el nombre de Sports&Life. En la página web de NSN, aparte de anunciarse una gira del Inter de Miami por China o los conciertos de Aitana o Estopa, por poner tres ejemplos, aparece el nombre del Atlético Paso dentro del apartado Football properties, es decir, propiedades de fútbol. ¿Qué tiene que ver Iniesta con el equipo palmero, clasificado recientemente para la fase de ascenso a Primera RFEF?

Visto así, llama la atención que el futbolista albaceteño, todavía en activo a sus casi 40 años en el Emirates Club, decidiera invertir en un equipo con tradición en el fútbol canario, pero desconocido en el ámbito nacional. La conexión parte de Jorge Muñoz, un palmero que lo ha sido todo en el mundo del fútbol, incluso ayudante de Juan Manuel Lillo en el Vissel Kobe, etapa en la que conoció a Iniesta –ese fue su destino tras desligarse del Barcelona en 2018–. El proyecto comenzó a coger forma en esos meses de convivencia en Japón. El exjugador azulgrana y campeón del Mundo con España, gracias a un gol suyo en la final del 11 de junio de 2010 ante Países Bajos, llevaba un tiempo abriéndose camino en el sector empresarial –no solo con la agencia de representación–. Y por medio de Sports&Life, quiso apostar al verde del Atlético Paso. En la temporada 2020/21, con el conjunto palmero en Tercera, se sentaron las bases de este insólito vínculo. Muñoz fue nombrado entrenador y los resultados fueron llegando en medio de los efectos de la pandemia del coronavirus y los del volcán de Tajogaite. Las dificultades no impidieron que el Paso lograra ascender a Segunda RFEF al final de la campaña 2022. Muñoz cambió el banquillo por una dirección deportiva a la que renunció en diciembre de 2022.

Pero los lazos entre el club y NSN no se debilitaron. Es más, van camino de afianzarse todavía más independientemente de lo que ocurra este mes en el playoff para subir a Primera RFEF, en el que la escuadra entrenada por Manolo Sanlúcar debutará enfrentándose al Barakaldo en la etapa de semifinales.

Aunque ya consta como tal, NSN se convertirá de manera oficial en la propietaria del Atlético Paso cuando se complete la conversión de la entidad en Sociedad Anónima Deportiva, proceso que ya está en marcha y que debería cerrarse antes del final de 2024.

«Estamos en trámites de conversión en SAD y ellos son la propiedad y la empresa que lidera este proceso», explica William Nazco, presidente del club. «Nos conocemos desde hace varios años, desde Tercera, venimos trabajando en común y se ha creado un feeling muy bonito entre unos profesionales del fútbol y un equipo y un pueblo de mucho arraigo y lucha por nuestra resilencia», añade el dirigente del Atlético Paso.

Nazco resume la historia entre el club y NSN como el resultado de una casualidad. «Ellos llegaron mediante amistades y relaciones deportivas de amigos que estaban en La Palma y se llevaban con ellos; es una relación deportiva y profesional que les hizo ver que en La Palma había un club y un sitio ideal para iniciar un proyecto».

Poco a poco, el Atlético Paso se fue reforzando en el terreno de juego y también en las oficinas bajo la supervisión de la agencia de Andrés Iniesta y Joel Borrás. «Siempre nos han enviado enlaces profesionales y nos han orientado», explica el presidente sobre una empresa que tiene en su listado de representados a jugadores como Loïc Williams, Dawda Dambelleh –ambos ahora en el Tenerife– o Mitsuki Hidaka –en la plantilla pasense de la campaña anterior–; y que eligió al actual entrenador pasense, Manolo Sanlúcar, para sustituir a Yurguen Hernández a mediados del ejercicio 2022/23.

Nazco reconoce que el presente y el futuro del club no serían los mismos sin el apoyo de NSN. «Aunque hemos crecido mucho, somos una directiva muy verde en muchos aspectos, y no es fácil adentrarse en un mundo que ya es semiprofesional. Si no estuvieran ellos como asesores deportivos, profesionales y financieros, no podríamos afrontar el futuro», asegura con el convencimiento de que NSNle cayó «del cielo como un gran regalo» al Atlético Paso.

Un regalo que ha encajado a la perfección en la idiosincrasia del equipo palmero. De hecho, el dirigente sostiene que se trata de «un enlace lleno de valores, de arraigo, de respeto y de comprensión». Más que una oportunidad de negocio, en el Atlético Paso perciben en los planes de Never Say Neverla voluntad de «estar alineados en todo desde al admiración mutua» y no ser conformistas. «El futuro es crecer», apunta sin poner límites pero desde la «humilidad» que caracteriza a la familia verdinegra. «Estamos hablando de una empresa ambiciosa, a la que le gusta soñar y que quiere que la gente que trabaje con ellos, también lo haga y mire alto», destaca Nazco.

Pase lo que pase de aquí en adelante, en el Atlético Paso tienen claro que jamás habrían encontrado a un referente mejor que Iniesta, un deportista «querido por todo el mundo por su trayectoria y por su calidad humana», alguien que, dentro de su apretada agenda, tiene un hueco para un equipo canario que, sin ser favorito, intenta subir a Primera RFEF. «Sabemos que él no tiene mucho tiempo, pero también tenemos la certeza de que sigue al Atlético Paso y conoce a los jugadores y al entrenador», indica Nazco con orgullo.

Quién lo iba a pensar hace nada. El Paso ha dejado de ser aquel equipo al que le costó tanto salir de Preferente. Le bastaron tres años para subir a Segunda RFEF y ya es un club respetado en una cuarta categoría nacional que podría abandonar esta temporada.