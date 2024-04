David Martín confirma los rumores: Facundo Morando dirigirá al Tenerife Libby's la próxima temporada

Hace apenas unos días que terminó la temporada 23/24 para el Tenerife Libby's Cuidad de La Laguna. El equipo tinerfeño cayó eliminado a manos del Avarca de Menorca en las semifinales del playoff de la Liga Iberdrola en una serie que arrancó con victoria en la Isla. Las baleares, lejos de titubear, pasaron por encima del Haris en los dos duelos celebrados en su pista. Un doble 3-0 que sacó al cuadro tinerfeño de la carrera por el título y dio carpetazo a su temporada.

Ahora es tiempo de descansar. De desconectar y recargar pilas. Debería serlo, especialmente, para David Martín, presidente y entrenador del equipo. Martín se hizo cargo del banquillo que ya había ocupado antaño. Lo hizo como consecuencia de la dolorosa destitución de Miguel Rivera justo antes de la Copa de la Reina. De ahí en adelante, y en los momentos más exigentes y definitivos de la temporada, al tinerfeño le tocó desempeñar una doble función que le ha dejado “completamente agotado”.

No volverá a entrenar -esa es la idea-, pero sigue siendo el máximo dirigente del club y, por eso, no habrá vacaciones para él. Por suerte, se lo toma con la naturalidad de quien nunca dejar de pensar en el voleibol. Está acostumbrado.

La primera piedra del proyecto 24/25 debe ser el entrenador. Costó, pero ya hay elegido. Y acuerdo. “Ha salido por todos lados, ¿para qué lo vamos a negar?”, dice Martín con sorna cuando se le pregunta por Facundo Morando. El argentino, que cumplirá 36 años en noviembre, será el próximo inquilino del banquillo tinerfeño. “El acuerdo está cerrado. Es joven, pero muy experimentado, empezó a entrenar con algo más de 20 años y ya acumula mucho rodaje. Una de las claves ha sido su insistencia. Hace ya algún tiempo que quiere venir. Siempre ha estado dispuesto y eso es una muestra de que tiene ganas”. El técnico, ayudante en la selección de su país y primer entrenador del Volleys Linz-Steg, ganó un triplete con el cuadro austríaco la pasada temporada. Su reciente éxito le avala.

Mirar al futuro es una obligación. También aprender de los errores de la ya pasada temporada. La trayectoria está clara. El equipo empezó con dudas y muy irregular y la situación llegó a ser preocupante. El nerviosismo de la primera parte del curso y la frustración el 6-0 en los dos últimos duelos frente al Menorca no pueden empañar un balance más que decente. “Fuimos semifinalistas en Copa y en 'playoff' y terminamos terceros en Liga. Queríamos más, pero no puede ser un mal año. Igual sí que tenemos malacostumbrada a nuestra gente”, valora el dirigente.

Precisamente las baleares, verdugas del equipo tinerfeño, mostraron su gran fortaleza en el gran punto débil del Haris 32/24. “Seguramente no tienen nuestra potencia ofensiva. Son otro tipo de equipo, son más regulares. Supieron aguantar en los momentos difíciles y ahí es donde estuvo la diferencia”, lamenta David.

El futuro, ahora sí, pasa por apuntalar el proyecto. Y por Europa. Dependerá de quien gane definitivamente la Liga, pero lo más probable es que el Libby´s compita en la Cev Cup, la segunda competición continental.

Habrá cambios en el equipo

En la plantilla habrá cambios, aunque todavía no se sabe exactamente cuántos. La voluntad del club es mantener una base del actual elenco y, a partir de ahí, elegir a los refuerzos oportunos. Morando, por ejemplo, traería consigo a una “importante jugadora” de su confianza. Su nombre no trasciende por ahora, pero sí que comparten nacionalidad.

En el Haris deberían seguir jugadoras como Lisbet Arredondo, cuyo compromiso es “máximo”, es la capitana y “quiere retirarse aquí”, o Lana Radakovic, “una sorpresa positiva” a la que el club hará una propuesta de renovación. Con ambas se es optimista, aunque eso no garantice nada.

Otras se marcharán. Algunas porque no se cuenta con ellas y otras porque emprenderán nuevas aventuras. “Hay jugadoras que, por razones de índole personal, no van a seguir. Es el caso de Dayana Segovia, que podría haber continuado con nosotros”, lamenta el máximo responsable del club. El caso de Daysa Delgado será el más especial. La central sopesa una todavía hipotética retirada y todavía no ha decidido. Quedan pendiente un café y una conversación. “Pase lo que pase, lo que sí tengo claro es que Daysa tiene que seguir ligada al club, en la figura que sea, pero así será si ella quiere. Dependerá de ella”.

Lo que sí tiene claro el principal arquitecto del proyecto blanquiazul es que, más allá de los nombres, la clave estará en aumentar el nivel competitivo del 'roster'. “Será clave para mejorar. Para que hagamos mejores entrenamientos y para que demos la mejor versión posible”, concluye convencido Martín.