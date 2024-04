El presidente de la SD Valleseco da su versión sobre lo ocurrido en el partido de infantiles ante el Real Unión

El presidente de la SD Valleseco, Félix Acosta, se ha puesto en contacto con EL DÍA para puntualizar lo acontecido en el partido de infantiles contra el Real Unión de Tenerife, en cuyo acta arbitral reflejó el colegiado del encuentro que se produjeron determinados incidentes.

"En primer lugar, se menciona que el partido tuvo que detenerse durante cuatro minutos por las interferencias de un recogepelotas. Sin embargo, dicha afirmación no es cierta y está sacada de contexto. Una vez el árbitro detuvo por un instante el partido y pidió explicaciones de por qué estaba un niño en esa zona, quien suscribe se dirigió a la zona de banquillos para informarle de manera cordial que el club siempre pone uno o dos niños en la zona trasera de los banquillos para que recojan los balones, con la única finalidad de que no se pierdan. Una vez explicado, el partido continuó con normalidad", apunta el presidente en relación a la incidencia anotada por el árbitro.

"En segundo lugar, se afirma que protagonicé una persecución del colegiado hasta vestuarios al término de la primera parte. Una vez más, esa información es absolutamente falsa y no se ajusta a la realidad. En ningún momento perseguí a nadie. Una vez finalizado el primer tiempo, me acerqué al árbitro y le pedí de manera educada que si podía hablar con él. La respuesta del colegiado fue poco cordial y no quiso hablar conmigo. Lo acepté y me marché sin que ocurriese nada", es la respuesta de Acosta en relación a lo ocurrido al término de los iniciales 45 minutos.

Acosta también se refiere al relato que el colegiado hace del procedimiento del propio mandatario y reproducido por este periódico en su edición digital el pasado 24 de marzo. "Se indica que grabé al árbitro con un dispositivo móvil. En realidad, lo que hice fue grabar un audio y un video de las formas del árbitro, que consideramos inapropiadas, y se lo hicimos llegar tanto al delegado arbitral como al Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la Federación, al objeto de su valoración", justifica el dirigente.

Asimismo, se refiere a los incidentes de público. "Nadie, absolutamente nadie, le dijo lo que se redacta en el acta y lo que se da como cierto en la noticia publicada. Además, no tiene lógica que ello ocurra; máxime cuando nuestro equipo ganó por goleada (5-1). Dicho de otra forma: nuestros aficionados y jugadores estaban contentos por la victoria, con lo que no estaban preocupados o pendientes del árbitro. El hecho de que en el artículo se acoja acríticamente esa injuriosa información sin contrastar, supone un grave ataque a la dignidad e imagen tanto del club como de quien suscribe", añade.

En declaraciones sobre su propia trayectoria, el presidente de la SD Valleseco dice haber promovido siempre "el respeto y la deportividad, tanto dentro como fuera del campo".