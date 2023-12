A dos jornadas para el final de la primera vuelta, el Mensajero es el único equipo del grupo 5 de Segunda RFEF que no ha ganado –en realidad, no hay otro caso igual en toda la categoría–. Tiene siete puntos gracias al mismo número de empates y está a once del puesto que le permitiría luchar por la permanencia en una eliminatoria contra un rival de otro grupo. Ya sin Uribe, el conjunto rojinegro tratará de romper la racha en la casa del Adarve el próximo domingo. Para completar la primera vuelta, recibirá al Guadalajara el primer fin de semana de enero.

El Mensajero anunció la destitución de su entrenador, Josu Uribe, tras la derrota ante el Sanse, la octava del curso de un equipo que aún no ha ganado y que sigue siendo colista. Esta vez, los rojinegros sufrieron otro mazazo al verse superados por el club madrileño. Los goles de Saúl, en la primera mitad, y de Mayorga y Binke, ya en las postrimerías, cerraron el 2023 en el Silvestre Carrillo. El encuentro arrancó con un Mensajero llevando la manija del juego, sin conceder espacios en su retaguardia, frente a una escuadra madrileña bien plantada en su parcela del Silvestre Carrillo, que contrarrestaba las intentonas de los rojinegros. La mayor parte del juego se desarrolló en inmediaciones del centro del campo, por lo que las oportunidades de gol brillaban por su ausencia. En el minuto 27, el Sanse rompió la igualada con una jugada por la derecha en la que el malí Binke centró sobre el segundo palo para un remate cruzado de media chilena de Saúl, que superó la estirada del palmero Padilla. El tanto fue un duro golpe para el conjunto palmero, al que le costó reaccionar. Los rojinegros se mostraron incapaces de hilvanar buenas acciones con las que llevar el peligro a los dominios del vasco Jagoba. El Sanse estuvo más intenso y férreo en tareas defensivas para abortar las intentonas de los mensajeristas. La mejor aproximación de esta primera mitad se produjo, superada la media hora, por mediación del canterano Pollo. Los palmeros no pudieron romper la muralla de los madrileños durante la primera mitad, por lo que el partido llegó al descanso con la mínima renta favorable al conjunto de Pablo Álvarez. Tras la reanudación, Josu Uribe, con sus correcciones, trató de darle nuevos aires a los rojinegros, pero el Sanse no perdió la concentración y se sintió cómodo sobre el césped del estadio Silvestre Carrillo para repeler el ímpetu inicial de los locales. En el minuto 50, Edu Salles estuvo a punto de restablecer la igualada, pero la acción del delantero brasileño se marchó rozando el poste. La entrada de Juanda le dio mas profundidad por la izquierda a los palmeros. Antes de llegar al último cuarto de hora, los rojinegros acariciaron el empate con un remate a la media vuelta de Edu Salles después de un centro del propio Juanda, que se fue fuera por muy poco. El Mensajero se fue a la desesperada a por el empate, pero tras una pérdida en la frontal, lo que llegó fue la sentencia de los madrileños, con un tiro cruzado que acabó en el fondo de la portería de Padilla. Ya en las postrimerías, los palmeros sufrieron un nuevo mazazo al encajar su tercer tanto, obra de Binke Diabaté.