Enrique Cruz y Yeray Mujica (Ford Fiesta R5 MK II) han sido los dominadores de la primera etapa del 49ª Rallye Overcame Isla Tenerife, anotándose el mejor tiempo en los tres tramos disputados hasta el momento. Los actuales líderes del Regional, Miguel Suárez–Eduardo González marchan en la segunda posición y Sergio Fuentes–Ariday Bonilla en la tercera, ambos con Citroën C3 Rally2.

Cruz y Mujica saben que la victoria en el Isla Tenerife es vital para seguir manteniendo sus opciones en el Campeonato de Canarias de Rallyes y ya acumulan una ventaja de 9,7 segundos sobre sus inmediatos perseguidores, Miguel Suárez-Eduardo González.

Estos lograron reparar de urgencia el Citroën C3 Rally2 tras la salida de pista que sufrieron en el shakedown celebrado por la mañana en El Boquerón y a buen seguro intentarán desbancar a los de Ford de la primera plaza en la etapa dos, pero su objetivo primordial es obtener un resultado que les permita dejar prácticamente sentenciado su primer Regional. En la tercera plaza se han situado Sergio Fuentes-Ariday Bonilla (Citroën C3 Rally2), que ya se dejan 27,6 segundos respecto a la cabeza.

Los primeros clasificados en la Rally & You BP Ultimate Plus Car, Fernando Cruz–Tecorice Hernández y los hermanos Giovanni y Carolina Fariña, son cuartos y quintos de la general, respectivamente, con sus Peugeot 208 Rally4 y están enfrascados en una lucha particular que los lleva a estar separados por sólo nueve décimas.

En el Clio Trophy Canarias, Ulises Avella–Gabriel Espino se han colocado al frente en el TC 3 Cuesta Las Tablas, donde Héctor Mederos–Miguel Reverón, que habían ganado las dos primeras especiales (Güímar y Fasnia) y acumulaban una ventaja de 23,2 segundos, sufrieron un doble pinchazo que les hizo caer al tercer puesto; a 13,8 de Avella–Espino y a 10,7 de Noé Armas–Alejandro Falcón, que son segundos en el trofeo reservado a los Renault Clio Rally5.

En la Copa 1.6 Los Realejos con el Deporte, José David Benito-Patricia González (Peugeot 106 S16) comandan la clasificación del grupo uno y Yerin Hernández–Ana Belén Lorenzo (Peugeot 106 XSi) la del dos; mientras que, en el Trofeo N3, los mejor situados son Hilario Medina y Raúl Sánchez, con Opel Adam S. En el Trofeo de Promoción Tenerife Circuito del Motor, Adrián Vargas y Yeray Vargas (Citroën Saxo VTS) son quienes marcan la pauta por el momento.

Todo se decide hoy sábado

Tras la disputa de la primera etapa en el sur de la isla, hoy sábado se disputarán seis tramos más en el Norte: Las Medianías–Palo Blanco, de 11,210 km (TC 4: 09:14 y TC 6: 12:44 horas); La Cabezada–La Guancha, de 14,950 km (TC 5: 10:03 y TC 7: 13:33 horas); y Agua García, de 7,830 km (TC 8 y TC Plus: 15:26 y TC 9: 18:09 horas). La llegada final está prevista para las 19:14 horas, en la plaza del Cabildo Insular, en Santa Cruz.