¿Querían al Espanyol o preferían a otro rival para estreno en la Copa?

Era uno de los mejores que nos podía haber tocado. Quizá preferíamos el Tenerife por la distancia, y es normal que el míster quisiera a Sporting u Oviedo por sus raíces asturianas. Pero el Espanyol, ni tan mal.

Por su pasado blanquiazul, quizá para usted seguramente sí habría sido más especial jugar contra el Tenerife...

Sí, el reencuentro con el Tenerife habría sido sin duda especial. Sobre todo por volver a ver y cruzarme con amigos y compañeros.

¿Se toman la Copa como una oportunidad?

Nos la tomamos como una oportunidad para resurgir y para recuperar sensaciones positivas. Asumimos el partido con ganas. Al final es una competición distinta, te enfrentas a un rival que está en dinámica profesional y, no sé cómo te lo diría, pero es una ilusión nueva.

Imagino que ya habrán tenido tiempo de analizar a la plantilla del Espanyol. Hablamos de un rival superdotado, posiblemente el que más en toda la Liga Hypermotion. Aunque venga de perder.

Son un equipo de Primera, tienen jugadores potentes en todas las demarcaciones y da igual que jueguen con titulares o suplentes. Tienen un equipazo.

¿Y cuáles cree que serán las armas del Mensajero?

Cuando te enfrentas a equipo sde alto nivel las armas son la ilusión, el trabajo, intentar correr más que ellos... Porque está claro que en calidad te superan en todos los flancos.

¿Ya han imaginado cómo sería el partido perfecto?

No es que lo hayamos visualizado muchas veces porque hemos estado centrados en liga, pero puestos a imaginarlo el guion normal sería que el Espanyol nos dominara en todas las facetas, se hiciera con la posesión, tuviera ocasiones pero no las metiera. Ynosotros, las una o dos que tengamos, aprovecharlas y ponernos por delante. Ese sería un poco el guion perfecto.

¿Se hizo futbolista Ale Martínez para ocasiones como ésta?

Exacto, tú mismo lo dices. Son las situaciones en la que todo niño quiere vivir. Es un torneo importante, prestigioso, y tenemos la ilusión por seguir avanzando rondas.

¿Qué tal su adaptación a la Segunda RFEF? ¿Cuánto ha influido la mudanza forzosa del Silvestre Carrillo?

El aterrizaje ha sido complicado porque es una categoría nueva, un ritmo diferente, no es el mismo nivel que puede haber en la Tercera Canaria. Pero como ha dicho el míster, al final hemos jugado todos los partidos fuera de casa. No estamos jugando en el Silvestre y eso se nota.

De hecho para la Copa se intentó forzar hasta el final la opción de jugar en el Carrillo, pero no fue posible.

Tal cual. Al equipo le falta eso. La directiva intentó que llegase el estadio a tiempo para la Copa, también antes para el derbi contra el Paso. No se pudo y al final tendremos que hacer un esfuerzo por adaptarnos y que se note lo menos posible la incomodidad de jugar lejos de nuestra casa.

¿Contento por la progresión de los canteranos del Tenerife?

Es un orgullo muy grande. Hay muchos compañeros que están arriba y he tenido la suerte de compartir vestuario con elos. Con Javi Alonso tengo una relación muy íntima y con Teto, es que nos criamos juntos. Verlos jugar me hace muy feliz.

Pero no solo ellos. Belza, Loíc... ¿Qué ha cambiado?

Se nota un aire nuevo con este cambio de directiva. Diría que están saliendo brotes verdes en la cantera, o en el club. No es que antes no hubiera talento;o no hubiese nivel. Pero ahora sí se les están dando las oportunidades que pedíamos.