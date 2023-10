Hablar de la UD Tenerife Costa Adeje es hacerlo de jugadoras como María José Pérez, Pisco, Silvia Doblado –retirada el pasado verano para pasar a formar parte del cuerpo técnico– o Patri Gavira. Futbolistas de largo recorrido que han vivido desde dentro la evolución del equipo tinerfeño en la Liga F. Gavira se unió recientemente a las citadas compañeras en el selecto grupo de blanquiazules con 200 o más partidos jugados en la máxima categoría nacional. Por tal motivo, la gaditana recibió ayer un homenaje de parte del club.

«Estoy muy contenta y feliz por haber alcanzado 200 partidos con un club al que considero mi familia», comentó la andaluza en los canales de comunicación de la UD Tenerife. Gavira aseguró que se siente «muy arropada» en el equipo y en la Isla. «Me considero una tinerfeña más y mientras me encuentre bien y me respeten las lesiones, seguiré disfrutando del fútbol como hasta ahora», aseguró Patri, una de las capitanas del plantel del Costa Adeje Egatesa.

Por su parte, el presidente Sergio Batista calificó como «emocionante» el reconocimiento dispensado a Patri. «Desde que llegó al club hace siete años, se ganó el cariño de sus compañeras y de toda la afición. Tiene claro que quiere retirarse aquí y deseamos que sea así, cumpliendo muchísimos partidos más», comentó el dirigente, que no quiso faltar al acto celebrado ayer en el campo municipal de Adeje, donde Gavira fue obsequiada con una camiseta personalizada y estuvo acompañada de jugadoras y técnicos.

Patri, de 34 años, se incorporó a la UD Tenerife en 2016, un año después del ascenso del equipo a la Primera División femenina. A estas alturas de su carrera, considera que la estabilidad es indispensable. «Cuando era joven sí pensaba en cambiar de aires, fue cuando salí del Sporting de Huelva y vine a jugar a Tenerife», comentó a El Día. «Ahora mismo no me hago la idea de salir aunque puede pasar de todo, la vida da muchas vueltas. Ya tengo una edad y piensas en retirarte aquí, aunque la edad es un número y jugaré hasta que físicamente me encuentre bien y tenga ilusión. Futbolísticamente me siento tinerfeña, tengo un grupo de amigos dentro y fuera del campo y estoy donde quiero estar. Llegan ofertas, han llegado en otros años, pero donde una es feliz es donde tiene que estar», contó en una entrevista.

El momento de la celebración dedicada a Gavira no alteró los planes diseñados por el entrenador José Herrera para preparar el partido de la quinta jornada de la Liga F ante el Real Betis, este domingo en el municipal de Adeje (11:00). Las tinerfeñas tratarán de enlazar dos triunfos por primera vez después de vencer el pasado domingo al Eibar a domicilio. Enfrente, el antepenúltimo, con una única victoria.