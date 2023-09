¿Cuál es el plan de partido para la cita de este domingo ante el líder?

Contra el Talavera estoy seguro de que vamos a ser competitivos. Es uno de esos partidos en los que tenemos poco que perder y mucho que ganar. Debemos no cometer errores y generar más ocasiones de gol que en los encuentros anteriores. Esto es normal, vamos a ir mejorando en ello. En este partido tendremos opciones y debemos de estar atentos para aprovechar algunos errores que puedan cometer ellos.

Dos empates en las dos primeras jornadas, ¿qué valoración hace?

La categoría es muy larga. Puede que la gente piense que no es un buen comienzo, pero estamos empezando, queda mucho. Un empate sería bueno aunque hayamos sumado de a tres en los dos encuentros anteriores. Eso sí, la idea que tiene el equipo para este domingo es la de ganar.

¿Y cuál es el objetivo que tiene el club para esta temporada?

Conseguir la permanencia matemática lo antes posible, y luego mirar hacia arriba. Somos un equipo que ascendió la campaña pasada y lo primero que hay que conseguir es la salvación. A partir de ahí, con vistas al futuro, la intención es consolidar al Mensajero en la Segunda RFEF. Como club es la categoría que como mínimo le corresponde, ya que somos el tercer histórico de Canarias, por detrás de la UD Las Palmas y el CD Tenerife. Cuando he estado en la Península, todo el mundo con el que he hablado conoce al Mensa.

¿Cuál es la fórmula para conseguir esa permanencia en una Segunda RFEF que se presenta, por el nombre de los equipos que la componen, muy competitiva?

El camino a seguir es no perder en casa y todo lo que se sume fuera será positivo. Estamos en un grupo muy complicado. Están los equipos de Madrid a los que es muy difíciles ganarles, sobre todo en sus campos. También es verdad, que con los viajes, tanto para nosotros como para ellos, les puede costar jugar como visitantes y tenemos que aprovecharlo para ser fuertes en nuestra casa.

Para ello, ¿cómo de importante es el campo del Silvestre Carrillo?, que ahora está en obras y no pudieron jugar en él la semana pasada.

Muchísimo. Los nuevos tienen muchas ganas de conocer el ambiente del campo en día de partido y los que ya lo hemos disfrutado lo echamos de menos. El otro día, en Las Breñas, hubo un buen ambiente pero no es lo mismo. Sabemos que es un campo determinante. Se trata de un estadio con magia, y además de ser precioso, ayuda a que ganemos los partidos ante rivales de fuera, porque el apoyo de nuestra afición lo notamos muchísimo en los momentos malos.

Habla con amor del Mensajero, del Silvestre Carrillo, de la afición...

Claro. Sabía que tenía las puertas abiertas del Mensajero porque desde que me fui siempre hemos estado en contacto. Tenía un año más con el Águilas, pero ese club cambió y salimos muchos jugadores. Tuve entonces llamadas de otros equipos pero tenía claro que mi sitio estaba en La Palma. Al volver las expectativas eran altas, porque aquí hice 15 goles. Me gusta tener esa responsabilidad, el del ser el futbolista más adelantado y tener que definir. No siento la presión en ese sentido.

¿Echa de menos al Tenisca en su vuelta a la Isla?

Sí. Es una pena que esté para abajo ahora. Los partidos entre el Mensajero y ellos son los derbis más calientes. Ojalá estuvieran en nuestra categoría. Seríamos tres equipos en Segunda RFEF de La Palma y eso sería un regalo para la toda la isla.

Si hay permanencia, ¿hay continuidad de Edu Salles como mensajerista?

Mi objetivo es ese, pero en el fútbol es mejor no planear nada a largo plazo. Me pasó con el Águilas, que ascendimos haciendo un gran año y luego tuve que salir, y eso que me quedaba un año de contrato. Cuando llegue el final de la temporada veremos la situación, y mi futuro se resolverá con una conversación con el club.