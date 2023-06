El Santa Cruz Echeyde femenino se ha hecho con los servicios de la portera madrileña Macu Bello, jugadora con gran experiencia y que hasta la temporada pasada ha estado defendiendo la portería del EW Zaragoza, club en donde ha pasado las seis últimas temporadas.

Macu, waterpolista con personalidad, viene a dejar su impronta en la piscina Acidalio Lorenzo después de que ayer se confirmara la salida de la guardameta canadiense Jessica Gaudreault, que comunicó hace unas semanas su intención de regresar a su país.

El nuevo fichaje de las Guayotas, de 1,70 de altura y 26 años de edad, empezó en el waterpolo en el CN Colmenar hasta que pasó de adolescente al AR Concepción, donde juega tanto en Primera como en División de Honor, alternando entrenamientos en el CAR de Madrid donde fue una habitual en las convocatorias de la selección española juvenil, con la que jugó un Mundial de la categoría, y júnior, disputando un Europeo y otro Mundial, según consta en la RFEN.

Esta trayectoria no pasó desapercibida para muchos equipos y fue el Zaragoza el que apostó por la jugadora, en donde ha pasado los últimos seis años. Ahora tampoco para las Guayotas. Precisamente, la temporada pasada el Echeyde y el conjunto maño se vieron las caras en dos ocasiones y en las dos hubo victoria chicharrera, aunque eso sí, con apuros. En la ida, el 22 de octubre del año pasado las de Itziar Pavón vencieron por 12-10 en un partido complicado, mientras que en el 28 de enero pasado, victoria fue tinerfeña de la forma más agónica, 16-17 y en la tanda de penaltis.

En las dos ocasiones Macu Bello destacó por su buen hacer defensivo, entrando de lleno en la agenda del equipo que preside David Rivas y coordina Albert Español. Ahora, una vez a acabada la competición las partes han llegado a un acuerdo, por lo que la próxima temporada la portera madrileña será de la partida.

Sobre todo ello, la nueva guardiana guayota expresó su alegría, destacando "las ganas" de empezar. Resalta la madrileña que "cuando se planteen los objetivos, que todavía no sabemos con exactitud, vamos a currar a tope para ellos. De momento tengo la intención de esforzarme lo máximo posible y cumplir con las metas que nos marquen en agosto, que ya empezamos a entrenar".

Es consciente de que el objetivo básico es la permanencia, pero también que el club es ambicioso: "Queremos más, que es lo lógico. Si el año pasado les fueron tan bien, lo lógico es que quieran más y superar el objetivo del año pasado".

"¿Qué me convenció para ir a Tenerife? Pues María Ramos e Itzi, con la que jugué me hablaron muy bien del Echeyde y ya teníamos algo de anillas. Es verdad que con el descenso del Zaragoza tuve un poco la oportunidad. También es atractiva la Isla, al equipo se le ha visto con muy buenas vibraciones desde fuera y con trabajo detrás y entonces todo esto llama", resume.

Lo que tiene claro Macu es que no viene a sustituir a nadie (en referencia a la salida de Jessica Gaudreault) "y cada uno tenemos una oportunidad de jugar en donde podamos y creo que esta es una oportunidad y ya cuando me conozcan sabrán de mí, pero no eso de sustituir no me gusta nada".

La portera es el segundo fichaje del Echeyde después de que hace dos semanas anunciara la contratación de la cubreboya Carla Martín procedente del Atlético Barceloneta. En el capítulo de renovaciones, la directiva ha confirmado las de María Ramos y la neozelandesa Emily Nicholson, una de las jugadoras más deseadas de la competición.