El don universal de la picardía. Interpretar los códigos del área para coronarse como un mito de pólvora. El Rocky Balboa de los remates al primer toque. Rubén Castro Martín (Las Palmas de Gran Canaria, 41 años) es el máximo realizador nacional de la historia de LaLiga –Primera y Segunda División– con 285 tantos tras batir el pasado lunes la marca de Enrique Castro ‘Quini’ (284) en La Rosaleda. Solo Leo Messi (474) y Cristiano Ronaldo (311) se escapan de la garras del Moña, que suma siete tantos con el Málaga CF en el curso de la consagración definitiva.Con la UD Las Palmas, el funcionario del rifle hizo 68 tantos en los dos periplos de amarillo –de 2000 a 2004 y de 2018 a 2020–. Con 93 dianas en la máxima categoría y 192 en el planeta de plata, batió a leyendas como Zarra (281), César (236) o Hugo Sánchez (234). A cinco puntos de la salvación, su aportación con el cuadro boquerón le viste de inmortal. Le restan catorce jornadas, ante su más que previsible retirada en junio, cerca de los 42 años. Se ha ganado una estatua. Sus cifras son sus guardaespaldas.

El Moña es el décimo máximo artillero en el ranking histórico de la UD y alcanzó los 182 partidos. Abrió la cuenta con dos tantos a Casillas en el mítico Estadio Insular (4-2) ante el Real Madrid en la sexta jornada de la 2001-02 –3 de octubre de 2001–. Dirigidos por Vicente del Bosque, los blancos contaban con una sinfonía. Zidane, Raúl, Hierro, Karanka, Morientes o Guti se pusieron de rodillas en la presentación en sociedad de Rubén para el planeta del balón.

«Un obrero del gol y un orgullo para la afición grancanaria. Es el tributo a su carrera» Pepe Mel - Ex técnico de la UD y Real Betis

Calorías precisas

La figura clave en la explosión y consagración del Moña es el novelista José Mel Pérez. El preparador madrileño le dirigió en el Rayo Vallecano, Real Betis y UD Las Palmas. La confianza de Mel catapultó al ratón del área, que pasó por los filiales de Las Palmas. «Es un obrero del gol y un orgullo para la afición grancanaria. Todo lo que le pase se lo tiene más que merecido. Este premio, el de máximo realizador nacional de Primera y Segunda, es como si valiese de tributo dorado a 22 años de profesional. Poco se puede decir de Rubén; ya están sus cifras para hablar de esta figura histórica. Lo harán hasta la posteridad, los niños deben tomar nota de su profesionalidad. Si las lesiones le respetaron fue por algo; su vida es el gol», puntualiza el entrenador, que fue despedido del conjunto de la Costa del Sol el pasado 23 de enero.

«Dosifica y economiza esfuerzos como nadie; jamás regala una carrera. Es muy listo» Ángel López - Ex defensa de la UD y entrenador

El isletero fue el máximo realizador de Segunda en la 03-04 y luego llegó el descenso. Fue traspasado al Dépor junto a Jerónimo Figueroa ‘Momo’, asistente en la actualidad de Pimienta, y otro devoto de la precisión milimétrica del Moña. Coincidió con la leyenda del gol en las filas deportivistas, Albacete, Racing y UD en dos ciclos. «Nunca he visto nada igual, no conozco a nadie con ese olfato. Garantía de gol. Se ha cuidado mucho. Es muy fuerte y en todos los equipos dejó su compromiso», dijo el alfil de oro en 2018.

Ángel López lleva las riendas del Villa de Santa Brígida en el Grupo Canario de Tercera y coincidió con Rubén en la UD en la 01-02 y 02-03. «Siempre fue muy listo, nunca hace grandes esfuerzos físicos porque sabe economizar cada movimiento. No precisa de los sacrificios físicos de otros delanteros que tiran de potencia. Cerca del área, es tremendo. Tiene el gol en la cabeza, siempre estuvo en la élite. Cualquier entrenador no lo hubiese puesto por no trabajar en las ayudas defensivas. Pero no te falla nunca. Un genio».

Insiste el de Pozo Izquierdo que Rubén «nunca te hace una carrera de más. Coincidí con él en filiales y siempre está en el sitio preciso. Movimientos de delantero puro».

«Que no debutase con la Selección carece de lógica, lleva haciendo lo mismo desde alevines» Antonio Guayre - Ex jugador de la UD Las Palmas

El atacante internacional Antonio Guayre trabaja en la cadena de la AD Huracán y jugó desde alevines con el Moña. «Es el mejor que he visto con los remates al primer toque. Que no debutase en la Selección es un misterio. Le tirabas una lata o un melón, y te fabrica un gol». Por su parte, el meta Orlando Quintana, que forma parte del equipo técnico del Panadería Pulido San Mateo, lo conoce desde Las Palmas Atlético y presenció su explosión en el descenso (2002). «La madurez que adquirió en esas campañas en las que no jugaba en el Dépor, Racing o Albacete le hicieron crecer. No saldrá otro Rubén. Sus números son de otro planeta. Es un marciano (...) Recuerdo la anécdota en la que perdió un avión porque se perdió con Carmelo en la terminal del aeropuerto. Siempre comento la escena con Javi Martel, un gran migo», detalla el exportero amarillo.

Luis García Tevenet completa el veredicto. «Un perfil de rematador de calle, de los que ya no salen». Imprevisible, inmortal y en el sitio preciso. El marqués del último toque. La sombra de la gloria.