El Tenerife Libby’s cede ante el líder Stuttgart

El Tenerife Libby’s no pudo contener el poderío del Allianz MTVStuttgart alemán que venció en el encuentro disputado en el pabellón Santiago Martín por un claro 0-3. Y es que el líder del Grupo D de la CEVChampions League no tuvo compasión de un equipo que lo intentó todo, tuvo su orgullo en distintos tramos del encuentro, principalmente en los momentos en los que se decía cada uno de los juegos. Aún así, el grupo teutón impuso su ley de manera global y no dejó soñar a las locales.

Ahí estaban la pareja Krystal Rives y Alexandria Lee –fue la MVP del partido–, muy bien acompañadas por la española María Segura, Eline Timmerman y Marie Scholelzel, que no dejaron respirar a las locales en los momentos en donde se decidían las cosas a pesar de los ataques de rabia de Meg Wolowicz, Julie Lengweiler, Belly Nsunguimina, la acertada Daysa Delgado o la magia de Patricia Aranda. Las laguneras se presentaban en el partido ya de por sí mermadas, ya que la baja de la norteamericana Avie Niece se dejó notar en demasía, tanto en la zona de bloqueo y en el saque –parte de las virtudes históricas del equipo–, como en el ataque, en donde ha dejado un profundo hueco tras su espantada a finales de este año. Y toca sufrir, ya que hasta que no se incorpore la norteamericana Brooke Kanas y tenga complicidad con sus compañeras, la primera línea del Tenerife Libby’s estará coja sin su aportación. En el comienzo del partido, la igualdad fue la tónica predominante tras inaugurar el marcador Belly tras una impresionante diagonal desde su zona. En estos primeros minutos las diferencias oscilaban entre uno y dos puntos siempre a favor del Stuttgart, salvo un empate a 9 propiciado por un saque de Daysa. Apartir de un 13-14, la alemanas de la mano de Schoelzel y de Eline se fueron poco a poco en el marcador percutiendo, principalmente en la segunda línea local y maniatando el ataque tinerfeño con su bloqueo. Un tiempo muerto de Juan Diego García (13-16) no impidió que poco a poco se incrementaran las diferencias (15-20), rompiéndose de esta manera un set en el que el Tenerife Libby’s estaba muy metido. Al final, a pesar de un parcial de 3-0 de las locales (19-24), el Stuttgart se llevó el juego (0-1). En el segundo set, las centroeuropeas comenzaron fuertes (3-8) gracias a su bloqueo y la mala recepción local, lo que obligó al técnico andaluz a pedir otro tiempo para cerrar la sangría. No sirvió porque las alemanas seguían a lo suyo, percutiendo poco a poco e imponiendo su defensa y llevando el marcador a un 8-17 tras un último parcial de 0-6 (solo roto por un buen ataque de Belly). Nuevamente el signo del set estaba claro y el Stuttgart empezó a mover el banquillo viéndose ganador y, tal y como dictaba la lógica, impuso el 0-2 en el luminoso de Los Majuelos (15-25) ante una afición que a pesar de ver lo que podía ocurrir nunca dejó de creer en su equipo. En la reanudación, rápidamente las visitantes volvían a tomar el dominio del encuentro con un parcial de 1-5, pero eso no desanimó a las de Diego García, ya que se vivieron los mejores momentos de las locales que llevaban el marcador a un esperanzador 7-8 que por dinámica daba esperanzas de que por fin el Tenerife Libby’s podría conseguir su primer juego en la fase de grupos. Pero un 0-5 posterior (7-13) dejaba muy claro que el conjunto que dirige Tore Alksandersen no iba a dar ni la hora. Y así fue. La primera línea comandada por Krystal, Eline y Marie se encargó de borrar de la pista a las tinerfeñas y sentenciar de esta forma con un 0-3 (18-25) un encuentro que duró algo más de una hora, a pesar de la disputa de algunos puntos muy luchados y disputados por ambos conjuntos.