«El no ascenso debe servirle al Tenerife de motivación extra»

¿Cómo valora su temporada con la Lazio?

Me he sentido muy bien físicamente. Es verdad que esta campaña tuve algunos problemas con el sóleo que me hicieron perderme algunos partidos. En líneas generales ha sido una temporada muy positiva. Conseguí hacer diez goles, dar asistencias y he podido sumar bastantes minutos. Ha sido una lástima no meternos en la Champions League ni llegar más adelante en la Europa League. Pese a ello creo que hicimos buena temporada. Ahora pienso en la próxima y el objetivo que tengo es entrar en la máxima categoría europea. Para el club sería algo muy importante.

Su adaptación a Italia ha sido tan buena como a Inglaterra. ¿Cuál es el secreto?

Llegué en 2020 y siempre es complicado entrar a un país y liga nuevos. Es difícil, sobre todo entender el sistema de juego. En cada sitio hay diferencias y similitudes. En este caso por ejemplo, en Italia el fútbol es más táctico. Tenemos que defender estando más veces por detrás del balón que en LaLiga Santander, por poner un ejemplo. Eso sí, la idea que tiene nuestro técnico Maurizio Sarri, a mí me viene muy bien. Es un entrenador que piensa en atacar y buscar ocasiones de gol con posesiones largas. Al principio nos costó entender el estilo que quería para el equipo pero este curso ha sido mejor que el anterior.

Me gusta mucho Álex Corredera; mueve muy bien al resto de compañeros desde el centro del campo

Mientras, el CD Tenerife se quedó a las puertas del ansiado ascenso en el Heliodoro.

Después de los dos partidos grandes que el equipo hizo contra la UD Las Palmas fue una pena caer contra el Girona. Todos estábamos ilusionados. Sobre todo después del empate en Montilivi, que es un campo muy difícil. Esperaba que el equipo aquí, en su estadio y con el apoyo de su gente, podía ascender. Es una pena que no se diera y estar otra temporada en Segunda División.

¿Y a partir de ahora?

Creo que poco a poco están construyendo a medio y largo plazo un proyecto muy bueno. A la gente a lo mejor le gustaría ver más jugadores de la cantera en el primer equipo pero lo importante es que sigan trabajando así. Mantener la misma línea. Luis Miguel Ramis ha hecho un buen trabajo como entrenador. Espero que la temporada que viene puedan volver a competir por un ascenso que ha quedado demostrado que toda la isla necesita y quiere.

Para ello hay que levantarse de la dura caída sufrida. ¿Tiene algún consejo?

Todos los deportistas ganamos en ocasiones y en otras nos toca perder. Lo que vivió la plantilla blanquiazul es muy duro. También lo sufrió la afición. Siempre duele quedarse a las puertas de conseguir un objetivo. Pienso que los futbolistas y el cuerpo técnico tienen que encarar la realidad bien. Han hecho una gran actuación esta temporada. No se pudo ascender pero en líneas generales se jugó bien y lo que es más importante, se compitió hasta el final. La próxima campaña el CD Tenerife tiene que tener la motivación de hacerlo aún mejor y conseguir el objetivo principal, ascender de categoría después de varios años sin poder conseguirlo.

¿Qué futbolistas le llaman la atención de este equipo?

La plantilla tiene jugadores importantes y que la próxima campaña tienen que dar un paso al frente. Seguir creciendo y coger más protagonismo. Me gustó mucho Álex Corredera. Desde el centro del campo creo que mueve muy bien al resto de compañeros. Tiene mucha calidad y filtra buenos pases entrelíneas. Arriba Enric Gallego pelea y trabaja muy bien, todos sabemos de su gran capacidad de sacrificio. A Shaq Moore le vi bastante bien también, tiene mucho recorrido en banda.

Joan Laporta es el mejor presidente que puede tener el Barça en esta situación tan complicada

¿Un posible ascenso a Primera le acercaría a jugar en el CD Tenerife?

Nunca se sabe lo que va a pasar en la vida. Esa incógnita es parte del fútbol y es bonito que sea así. Jugar en el equipo de mi tierra siempre es una opción. A día de hoy espero lo que me trae el futuro y veremos si eso es ser jugador tinerfeñista.

Uno de sus equipos, el Fútbol Club Barcelona, está en serios apuros.

Sí, pero el Barça siempre es el Barça. Es uno de los clubes más importantes del mundo y seguro que la gente que trabaja en él le va a dar la vuelta a esta situación. Está viviendo un momento complicado. Me cogió por sorpresa la deuda económica tan importante a la que tiene que hacer frente.

¿Alguna solución a la vista?

El papel de la cantera blaugrana tiene que ser ahora muy importante. Futbolistas como Ansu Fati, Gavi o Pedri lo están haciendo muy bien y el club los necesita. De momento la directiva está teniendo problemas para fichar e inscribir a jugadores importantes en todas las líneas, así que hay que pensar en la Masía y sin prisas. Tener presente a los jóvenes en el proceso a largo plazo.

Al frente de todo está Joan Laporta.

Sí, pienso que es el mejor presidente que puede tener el FC Barcelona ahora mismo. Junto a él está Xavi Hernández, un hombre de fútbol para el banquillo. Estoy seguro que va a conseguir sacar el máximo rendimiento de los futbolistas que tenga en la plantilla. Ya lo hizo la temporada pasada, a la que llegó tarde. Ahora desde cero, desde la pretemporada, estoy seguro que lo conseguirá. A partir de ahí, toca pensar en volver a ganar los títulos más importantes.

¿Cuál es su porra para el Mundial de Catar 2022?

La selección española siempre está entre las favoritas para ganar el campeonato. Compite muy bien y tiene varios futbolistas de calidad. Su idea de juego es muy clara, presionar arriba y luego dominar el juego. Tener posesiones largas de balón. Eso sí, hay selecciones muy fuertes que también son favoritas. Por ejemplo Brasil, Francia, Alemania, Argentina con Leo Messi o Portugal con Cristiano Ronaldo. Les deseo lo mejor a los españoles, creo que pueden hacer un gran papel. Ojalá repitan el éxito que nosotros conseguimos en Sudáfrica, pero será complicado.

Y entre ellos está otro tinerfeño y del Barça, Pedri.

A él también le deseo lo mejor. Ha crecido mucho en muy poco tiempo y eso tiene mucho mérito. Le animo desde aquí a que siga trabajando como lo está haciendo hasta ahora. Está despuntando tanto en el FC Barcelona como con España y recibe reconocimientos en forma de premios que se los ha merecido.