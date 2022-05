«Será difícil, pero no es imposible ganar al Canoe»

¿Cómo recaló en un equipo como el Echeyde, en Tenerife desde América?

Pues tengo un compañero que juega aquí que es de México (Diego Malnero) y me preguntó si quería jugar otra vez y me comentó que el equipo quería ascender. Y claro, dije que si ascienden me gustaría acompañarles en la aventura. Contacté con Albert Español y empezaron los trámites y por eso estoy aquí.

¿Y cómo se ha encontrado en esta primera temporada después de estar tantos años sin jugar a nivel profesional?

Seguía nadando y yendo al gimnasio en Estados Unidos. Para un deportista dejar completamente el deporte no es fácil y por eso se me hizo difícil regresar. Pero estando aquí con las chicas pude recuperar el ritmo y ahora me siento a tope, como dicen ustedes aquí (risas).

¿Y cómo se ha adaptado a Tenerife?¿Se encuentra cómoda en la Isla?

Sí. Es como la cultura latinoamericana y por eso para mí no ha sido un problema estar aquí. La gente es súper linda, muy parecida a la de allá. Y como vengo de San Diego, que también tiene playa por todas partes y el clima es igual, pues la verdad es que me siento como en casa.

¿Y qué equipo se ha encontrado? ¿Era lo que esperaba?

Sí. Como una familia, no lo voy a negar. Todos me han brindado sus casas y su amistad, que es lo que me encanta. Entreno a los peques y los padres me brindan todo también... Es muy lindo saber que como no tengo familia aquí, siempre las compañeras están ahí. A sus padres los llamo de ‘papá’ o ‘mamá’. Muy bien. Es muy lindo saber que como no tengo familia aquí lo puedo hacer.

También está con el equipo de Segunda División en el staff técnico con Marc Salvador y con jugadores con unas edades clave para formarse y poder subir al primer equipo.

Sí, ya no son tan pequeños y tienen posibilidades de dar el salto a la División de Honor. Es clave para que lleguen al primer equipo ser estrictos, enseñarles bien la técnica y la mantengan para que puedan dar el salto con garantías cuando así lo requieran sus entrenadores.

El objetivo primordial es el ascenso a la División de Honor. ¿Cómo percibe esta eliminatoria contra el Canoe?

Pues será muy difícil, pero no es imposible ganar a las madrileñas. Estamos entrenando muy duro y diferente para llegar a ese objetivo. Ya hemos llegado a la final y ahora vamos a por todas porque uno de los partidos lo empatamos y el otro perdimos, por lo que los que vendrán serán a muerte.

No es imposible, no. Ellas no estarán muy contentas con el enfrentamiento ante el Echeyde por una única plaza para la máxima categoría. Su equipo ha tenido mucha más competitividad que las madrileñas durante toda la temporada. ¿Piensa que esa circunstancia puede ser una gran ventaja?

Claro, han estado ganando sus partidos por mucha diferencia, acaban de vencer al Waterpolo Iruña también con diferencias de seis goles en los dos partidos. Ahora que jugarán contra un equipo que les empató, no sé con qué mentalidad llegarán a los partidos contra nosotras, pero la nuestra es siempre ganadora. Nosotras sí sabemos que contra el Canoe se puede pelear y ganar. Es el miedo que queremos darles. La clave será que estemos concentradas en lo que sabemos hacer.