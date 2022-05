Con tiempo de reflexionar tras la conclusión de la liga, ¿qué valoración hace de la temporada del CN Echeyde?

Pues que es histórica. Creo que es la palabra más usada y que realmente es así. Nuestro objetivo al principio lograr la permanencia y lo que realmente hemos conseguido es un triunfo muchísimo mayor. Ha sido estar entre los ocho mejores equipos del país y clasificarnos para la Copa del Rey.

Una vez conseguido el octavo puesto, ahora la ‘obligación’ es mantenerse.

Así es, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ese es el dicho. He hablado con los chicos justamente de esto y estar entre los mejores requiere mucho trabajo. Es probable que la gente espere que continuemos en otro octavo puesto, pero tampoco hay que engañarnos porque nuestro club, nuestro presupuesto y recursos son limitados. Nosotros por grandeza no deberíamos estar octavos. Lo hemos conseguido por trabajo y buen juego, pero nuestro objetivo es seguir consiguiendo la permanencia en División de Honor.

Siendo ambiciosos, ¿se podía haber mejorado, incluso, la clasificación?

Creo que hay estar muy satisfechos y orgullosos de lo que hemos conseguido y lo digo porque con respecto a la temporada anterior, realmente dimos un paso de gigante, con muchísimos más puntos y victorias. Y es muy difícil lograr eso de un año para otro con un equipo muy parecido dando pasos tan grandes. Una vez logrado dices: Sí, podía haber estado mejor en algún partido. Pero si miras de dónde venimos sobre lo que hicimos el año pasado, pues está muy bien.

Tremenda la temporada.

Sí. Y lo que decía de los pasos de gigante, pues nosotros hemos ganado mucho en experiencia y solidez y es muy difícil mantener todo esto a lo largo de un año. Es la primera vez que fuimos a alguno de los encuentros como favoritos y eso, aunque parezca que no, es algo muy complicado a nivel mental. No es lo mismo ir todos los partidos pensando que no tienes nada que perder porque no eres favorito, que ir a los partidos teniendo, digamos, casi la obligación de ganar y este año hemos tenido esta presión en muchos encuentros y en la mayoría de ellos hemos salido victoriosos. Pero es normal no ganáramos alguno.

¿Tiene la sensación de que el equipo no tuvo el respeto de los árbitros en alguna ocasión?

El respeto al final uno se lo gana con el tiempo, no solo de los árbitros, que tampoco tenemos quejas hacia ellos, ni mucho menos. El respeto se gana a base de trabajo y constancia y es un trabajo de años. Y no solo de árbitros, sino de los demás rivales, desde los jugadores hasta las aficiones de los demás equipos y nosotros somos nuevos en esto porque hasta hace poco solíamos perder. Acabamos de empezar este camino y creo que si continuamos así cada vez seremos más respetados, que ya lo estamos siendo. Como dato, este año solo dos de los equipos que han venido a Tenerife no han hecho noche, el Atlético Barceloneta y el Sabadell. Ahí está el respeto, ese que dice ‘voy a Tenerife, voy a gastarme el dinero para estar antes y quedarme a dormir’. Es un dato curioso, pero demuestra ese respeto.

Entonces, Tenerife ya no es una plaza fácil.

Eso es así.

¿Qué están haciendo sus jugadores en la postemporada?

Realmente nosotros seguimos entrenando. Tuvimos una semana de descanso y ya estamos entrenando. Aprovechamos estos meses para hacer un trabajo específico y técnico. Vamos a intentar aprovechar que somos un equipo muy joven para entrenar muy duro físicamente e intentar crecer.

¿Y no ha movido nada de cara a la próxima temporada?

¿Se refiere a fichajes? No.

Pero las bajas de Edu Fernández-Caldas y Santi San Martín son importantes. ¿Le descuadran los objetivos que tenía para la próxima temporada?

Son bajas importantes que vamos a echar en falta muchísimo, no solo por lo que representaban como jugadores, que eran muy importantes, sino por lo que también significaban fuera del agua. Eran los capitanes y tenían un peso muy importante dentro del vestuario. Dicho esto, al final hay que seguir adelante, así que estamos preparados para ello.

Y dentro de la ecuación están Adrián Magriñá y Pablo Díaz.

La verdad es que es una historia bonita. Se retiran dos grandes jugadores y precisamente están llegando por abajo otros dos que pueden ser grandes también y de la casa. Llevan una evolución buenísima durante estos años y cada vez tienen más protagonismo en el equipo.

Por último, ¿queda Albert Español para rato?

Sí, un poquito. Tampoco tanto (risas), pero sí. Siempre he dicho que mi rol como jugador está completamente ligado al crecimiento del equipo. Voy a seguir en el agua mientras entienda que sigo aportando y que es beneficioso para el grupo. En el momento en el que yo y el cuerpo técnico consideremos que es más beneficioso que esté fuera del agua pues dejaré de jugar. Estoy 100% al servicio del equipo. No pienso en mí, sino lo que es mejor para el equipo. Creo que todavía puedo aportar, tal vez cada vez más fuera del agua, pero seguiré como jugador-entrenador. A ver cuándo me retiran los chicos (risas).