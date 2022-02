Marisa Pérez demanda impulsar la marcha entre los clubes

La atleta del Tenerife CajaCanarias Marisa Pérez (La Laguna, 1979) animó ayer a los entrenadores y clubes de atletismo de las Islas impulsar y promocionar la marcha en sus distintas distancias para evitar que se pierdan las referencias en esta disciplina que parece abocada a ser residual por el gran sacrificio y dificultad que encierra. En este caso, la reciente medalla de plata en el Europeo de Braga (Portugal) en los 3.000 marcha, categoría Máster-40, destaca que «es necesario hacer algo porque no se promocionan las distancias largas, los 10.000, 20.000 o los 35.000, que son las reglamentarias. Al final todos podemos hacer una carrera de 3.000 ó 5.000 con mejor o peor fortuna, pero perdemos marchadores, y mucho más grave es la situación en femeninos. Tere Linares y yo, a un nivel inferior... Prácticamente no hay nadie más detrás», explica con cierta desilusión.

«Las grandes distancias ya no se preparan por el gran sacrificio que supone entrenarlas y disputarlas. No hay gente. Es una prueba que es muy dura y lo reconozco. Más que correr, tienes que ir sola, te juegas las vida en la carretera porque cuando tienes que hacer kilómetro los coches no respetan, es complicado, pero algo hay que hacer a pesar de los impedimentos», enfatizó la marchadora.

La lagunera afronta desde este sábado en el europeo la carrera de los 5.000 metros marcha M-40 en Ruta, después de que en el anterior fin de semana se colgara una medalla de plata en la distancia de los 3.000 en una trabajada carrera y con un tiempo de 15:37.59. Sobre ello apunta que «la prueba fue bastante disputada y me fue bien, porque desde el principio me coloqué detrás de la italiana Ivanova Marina (15:18.31)».

«Prácticamente estuve toda la carrera detrás de ella» y Marisa era consciente de que estaba en los tiempos para luchar el metal, «pero no sabía cómo iban a estar las demás participantes. Al final la italiana se distanció un poco y la opción pasó a intentar mantener la posición ante la francesa Narguet Sandrine (15:48.08), que iba a unos 70 metros», explicó Marisa.

Y llegó el premio, subcampeona de Europa y medalla de plata en una prueba en la que se tienen en cuenta muchas variables y es muy complicada.

Camino muy complicado

Se puede pensar que el camino de Marisa para lograr la plata en Braga ha sido fácil, pero no es así, «es fruto del trabajo. Este campeonato se debería haber celebrado hace dos años. Corrimos en Antequera en 2019 en pista cubierta y justo 15 días después se iba a celebrar este de Braga, pero lo cancelaron una semana antes por la pandemia». Recuerda que con las restricciones de no poder salir de casa «paré por completo durante un mes y luego cuando volví y empecé empezaron a salirme dolores por todas partes y tuve parones para recuperarme. La continuidad ha hecho que mejore marcas progresivamente», concluyó la atleta del CajaCanarias.