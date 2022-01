Las guerreras del UDG Tenerife, más guerreras que nunca. Otro valioso triunfo logrado a base de garra y fútbol, mucho fútbol. La Palmera vibró este domingo con tres puntos que permiten a la escuadra insular mantenerse en la zona privilegiada a costa de una de las grandes revelaciones del campeonato, el recién ascendido Alavés (1-0). Natalia Ramos decantó la balanza a favor del equipo tinerfeño transformando un penalti en tiempo de prolongación. Igualdad, intensidad y mucha fricción. El duelo no tuvo dueño en los primeros minutos, con dos equipos con las ideas claras y sólidos en tareas defensivas.

María José lo intentaba en primera instancia ante una férrea defensa alavesista, y cerca del ecuador de la primera mitad, una doble ocasión estuvo cerca de suponer el 1-0 a favor de las guerreras. Blom se topó con el larguero tras disparo con zurda y la propia María José enviaba el balón por encima de la portería.

El campo se iba inclinando hacia la portería vitoriana, con unas guerreras incisivas por banda, bajo un acuciante calor. Alcanzando la media hora de la segunda mitad, seguían produciéndose acciones de gol en área visitante. Cubedo con un cabezazo en jugada de estrategia y Blom desde la media luna lo intentaron sin fortuna ante un Alavés que se desquitaba cómo podía del nítido dominio azul y blanco.

Se llegó con marcador inicial al descanso, y en la reanudación ambos equipos salieron decididos a por la victoria, sin descuidar la solidez que les caracteriza. Buenos minutos para las locales, buscando profundidad y destinando sus ataques, ya con Gisela y Koko sobre el verde.

Las guerreras ganaban en frescura en los metros finales, en busca de la victoria. Y la insistencia y el buen hacer del equipo de Francis Díaz traería consigo los mejores frutos, sobre la bocina. Ange Koko cayó en el área, derribada por una rival y Natalia Ramos ejecutó a la perfección una pena máxima que alimenta el sueño azul y blanco. La colegiada pitó el final y se producía una explosión de alegría. El Granadilla vuelve a ganar.

Francis: «Este 1-0 tiene mérito»

Francis Díaz, entrenador del UDG Tenerife, puso el acento en las dificultades del partido. «Hemos intentado por todas las vías ganar el partido, es lo que más contento me deja. Probamos a atacarles por fuera, no tanto por dentro, y quizá nos equivocamos en insistir de esa manera. Pero al final son tres puntos, es una victoria... y ante un equipo que ya sabemos cómo está clasificado. Hay que darle mucho mérito a este resultado», completó. Díaz añadió que ayer en La Palmera se vieron las caras «dos equipos que compiten bien» y subrayó que en esta competición «nadie regala nada y, si no estás bien, te sacan los colores». «Hoy [por ayer] hubiera sido injusto no sacar la victoria», cerró.